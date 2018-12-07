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İran'da 80 binden fazla proje yarım kaldı

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Cemalinejad, İran'da toplamda 80 binden fazla projenin yarım kaldığını ve bun projelerin tamamlanması için özel sektöre devredilmesi gerektiğini belirtti.

07 Aralık 2018 Cuma 11:44
İran'da 80 binden fazla proje yarım kaldı

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'nın haberi göre, Zencan eyaletinde belediye başkanlarıyla yaptığı toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cemalinejad, "Ülkede 80 binden fazla proje yarım kaldı, hükümet bu projelerin takipçisi olacaktır." dedi.

Projeleri hayata geçirmek için büyük miktarda yatırıma ihtiyaç olduğunu belirten Cemalinejad, özel sektörün devlet şirketlerine göre daha başarılı olduğunu ve devletin elinde bulunan projelerin özel sektöre devredilmesi halinde ilerleme kaydedilebileceğini ifade etti.

Sadece Zencan'da 1200 proje yarım kaldı

Tamamlanamayan projeler konusunda Zencan'dan örnek veren Cemalinejad, sadece bu eyalette 1200 projenin yarım kaldığını, bunların 63'ünün özel sektöre devredilebilecek düzeyde olduğunu ancak henüz hiçbirinin devredilmediğini aktardı.

İran'da büyük kapsamlı projeler çoğunlukla başta Devrim Muhafızları Ordusu olmak üzere silahlı kuvvetlere ait şirketler tarafından yürütülüyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de birçok kez orduya ekonomik faaliyetlerini sonlandırma çağrısında bulunmuştu.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, ağustosta yaptığı açıklamada, İran ordusu bünyesinde ulaşım, enerji ve inşaat sektörlerinde hizmet veren 130'u aşkın şirketin kapatılarak, projelerin özel sektöre devredildiğini açıklamıştı.

ABD yönetiminin, nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından devreye soktuğu İran ekonomisini hedef alan yaptırımlar Tahran'ın kırılgan ekonomisindeki sorunları daha da derinleştirmiş, İran'daki yabancı yatırımların birçoğu durmuştu.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 11:44
  1. Ordu
  2. İran İçişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Cemalinejad
  3. iran

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