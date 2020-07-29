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Aktüel

İran'da 6 binden fazla sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-29 15:53:16 -
İran'da 6 binden fazla sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı

İSTANBUL (AA) - İran Tıp Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Fettahi, ülke genelinde 6 binden fazla sağlık çalışanının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Fettahi, "Şu ana kadar 6 binden fazla sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı." dedi.

Bu rakamın yüzde 22'sini hemşireler ve yüzde 20'sini de doktorların oluşturduğunu kaydeden Fettah, Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 140 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da son dönemde Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı 200 civarında seyrediyor. Bugün itibarıyla ülkede Kovid-19 nedeniyle toplam 16 bin 343 kişi hayatını kaybetti, 298 bin 909 vaka kaydedildi.

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