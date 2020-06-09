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Aktüel

İran’da 5.7 büyüklüğünde deprem

İran’ın Beyrem şehrinde 5.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 21:40:05 -
İran’da 5.7 büyüklüğünde deprem

İran’ın Beyrem şehrinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İran’ın Fars Eyaleti’ne bağlı Beyrem şehrinde yerel saatle 21.48’te 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.


İran’ın Fars Eyaletinde aynı bölgede 1 saat önce 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı.

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