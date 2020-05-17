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İran’da 51 kişi daha korona virüsten öldü

İran’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 51 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu salgında ölenlerin sayısının 6 bin 988’e, vaka sayısının ise 120 bin 198’e yükseldiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 13:33:14 -
İran’da 51 kişi daha korona virüsten öldü

İran’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 51 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu salgında ölenlerin sayısının 6 bin 988’e, vaka sayısının ise 120 bin 198’e yükseldiği belirtildi.


İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte bin 806 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, salgın nedeniyle 51 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, son verilerle birlikte ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 120 bin 198’e, ölenlerin sayısının ise 6 bin 988’e yükseldiğini açıkladı.


Ülkede toplam 94 bin 464 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Cihanpur, 2 bin 705 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.

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