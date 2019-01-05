İran'da 30 ton patlayıcı ele geçirildi

Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Karargah Komutanı Muhammed Marani, İran'ın güneyinde sık sık bombalı saldırılara maruz kaldıklarını söyleyerek, bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda son iki yılda yaklaşık 30 ton patlayıcı maddenin güvenlik güçlerince ele geçirildiğini belirtti.

İran medyasında yer alan habere göre Marani, bu patlayıcıların büyük kısmının 2017 yılında Çabahar kentine bağlı Kasr-ı Kand bölgesinde öldürülen Ensaru'l-Furkan adlı silahlı grubun lideri Celil Kanberzehi tarafından ülkeye sokulduğunu dile getirdi.