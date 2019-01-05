0553 313 94 23

İran'da 30 ton patlayıcı ele geçirildi

İran'da Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Karargah Komutanı Muhammed Marani, ülkenin güney sınırlarında, son iki yılda yaklaşık 30 ton patlayıcı madde ele geçirdiklerini söyledi.

05 Ocak 2019 Cumartesi 14:18
İran'da 30 ton patlayıcı ele geçirildi

Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Karargah Komutanı Muhammed Marani, İran'ın güneyinde sık sık bombalı saldırılara maruz kaldıklarını söyleyerek, bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda son iki yılda yaklaşık 30 ton patlayıcı maddenin güvenlik güçlerince ele geçirildiğini belirtti.

İran medyasında yer alan habere göre Marani, bu patlayıcıların büyük kısmının 2017 yılında Çabahar kentine bağlı Kasr-ı Kand bölgesinde öldürülen Ensaru'l-Furkan adlı silahlı grubun lideri Celil Kanberzehi tarafından ülkeye sokulduğunu dile getirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 14:18
  1. Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Karargah Komutanı Muhammed Marani
  2. İran

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran’da muhafazakar gazeteden Sünni kadın büyükelçi tepkisi
    1. İran’da muhafazakar gazeteden Sünni..
    2. SP, belediye başkan adaylarını açıkladı
    3. Pakistan Başbakanı Han'ın ziyareti..
    4. "Taraftarlarımızdan özür dileriz"
    5. Sivasspor, Medjani ile yollarını ayırdı
    6. Valinin yardım eli uzattığı "Fındık"..
    7. "Darbe girişimine ilişkin 241 dava..
    8. Projeyi Erdoğan ve Albayrak da..
    9. AK Parti'nin İzmir adayları açıklanıyor
    10. Antalyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları
    11. "Toyota olarak 2019’da pazarın düşüşü..
    12. Edirne'de kar etkisini artırdı
    13. Rakamlarla bebeğinizin sağlıklı gelişimi
    14. İran duyurdu! Testler başarıyla..
    15. Kasımpaşa'da ikinci yarı hazırlıkları
    16. Bu da Rize işi ısıtma sistemi!..
    17. "Nissan olarak 2018'de pazar payımızı..
    18. Sıfır Atık Projesi'nde "UNESCO kenti"..
    19. "Robinho'nun gidişi bizi..
    20. Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    Bayraktar duyurdu: TSK'dan bir telefon geldi...
    Bayraktar duyurdu: TSK'dan bir telefon geldi...
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi