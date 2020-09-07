İran'da 3 genç Mavi Balina'nın "son görevi" için Hazar Denizi'ne atladı

"Mavi Balina" isimli oyun İran'da 3 gencin ölümüne neden oldu.

Ülkemizde ve dünya genelinde oynayanların bilinç altına yerleşerek insanlara görevler yaptıran ve en sonunda intihara varan olaylara neden olan "Mavi Balina" oyunu bu kez kendini İran'da gösterdi.

Son görevi tamamlamak için denize atladılar

Daha çok küçük yaştaki çocukları hedef alan oyun nedeniyle bu kez İran'da 4 genç Hazar Denizi kıyısında toplanarak intihar girişiminde bulundu. Oyunun son görevini tamamlamak amacıyla ülkenin Doğu Azerbaycan, Erdebil, Huzistan ve İsfahan eyaletlerinden gelen gençler Hazar Denizi'ne atladı. İntihar girişiminde bulunan 4 gençten 3'ü hayatını kaybederken, biri de kurtarıldı. Kurtarılan gencin diğer 3 kişiyi tanımadığı belirtilirken, birbirlerini "Mavi Balina" sayesinde tanıdıklarını ve oyunun finalini tamamlamak için toplandıkları kaydedildi.

Nedir bu "Mavi Balina" oyunu?

Orijinali "Siniy Kit" olan bu oyunun ağı delip geçemeyen devasa bir mavi balinanın öyküsünü anlattığı belirtiliyor.

Oyunun kurucusu olan Philipp Budeikin, 2016 yılında Rusya'da tutuklandıktan sonra çıktığı duruşmada, oyunun neden olduğu ölümlere ithafen, "toplumda temizlik yaptığını ve kurbanlarının birer biyolojik atık" olduğunu ileri sürmüştü.

Oyun, kullanıcıları tarafından 50 görevin tamamlanmasını isterken, en sonunda "yüksekten atlayarak ya da kendini asarak intihar etme" komutunu veriyor ve insanların ölümüne neden oluyor.