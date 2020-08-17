  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

İran'da 150 dolara sahte koronavirüs aşısı satan şahıs yakalandı

İran'da 150 dolara sahte koronavirüs aşısı satan şahıs emniyet ekiplerince yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 14:52:00 -
İran'da 150 dolara sahte koronavirüs aşısı satan şahıs yakalandı

İran'da sosyal medya üzerinden sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sattığı belirlenen bir kişinin tutuklandığı bildirildi.

Başkent Tahran'da sosyal medya hesabı üzerinden ölümcül salgına karşı aşı için ön satış yapan birini tespit eden emniyet güçleri harekete geçti. Yerel medyada yer alan habere göre, 15 Ağustos tarihinde emniyet ekiplerince düzenlenen operasyon sonrası sahte koronavirüs aşısı satan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Müşterilerden 150 dolar talep ediyor

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tahran Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Birimi Müdürü Davud Muazzimi Guderzi, gözaltına alınan şahsın söz konusu aşılar için insanlardan 30 milyon riyal (yaklaşık 150 dolar) talep ettiğini belirterek, zanlının sahte koronavirüs aşılarını kasım ve aralık aylarında teslim etme vaadi verdiğini açıkladı.

Sınav sorusu satan gruba operasyon

35 yaşındaki zanlının adli makamlara teslim edildiği belirtilirken, ülkede düzenlenen ayrı bir operasyonda ise, yine sosyal medyayı kullanarak üniversiteye giriş sınav soruları sattığı ileri sürülen bir grup dolandırıcının da gözaltına alındığı açıklandı.

Belge bulamadıklarını açıkladılar

Öte yandan, gözaltı olayını duyuran İran Polis Teşkilatı (NACA) Siber Suçlarla Mücadele Birimi Müdür Yardımcısı Ramin Paşayi, yaptıkları incelemeler sonucunda bahsi geçen grubun sınav sorularına ulaştıklarına dair bir bulgu bulamadıklarını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Filistin Müftüsü'nden Mescid-i Aksa fetvası: Bu kanalla haram
Dünya

Filistin Müftüsü'nden Mescid-i Aksa fetvası: Bu kanalla haram

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, terör devleti İsrail'le imzalanan normalleşme anlaşması doğrultusunda Mescid-i Aksa'ya yapı..
'Türk gemisini yaraladık' diyerek paylaştılar! Abdullah Ağar'dan olay yorum
Gündem

'Türk gemisini yaraladık' diyerek paylaştılar! Abdullah Ağar'dan olay yorum

Yunanistan hükümetinin bölgedeki provokasyonlarını haberleştiren Yunan basını bölgede son yaşananlara ilişkin akılalmaz yalanlara imza atmay..
Türkiye 3 ülkenin ismini açıkladı: Sinsi ittifakın farkındayız
Gündem

Türkiye 3 ülkenin ismini açıkladı: Sinsi ittifakın farkındayız

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Doğu Akdeniz hakkında yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikler (BAE) ve Fransa’dan sonra herhangi..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı