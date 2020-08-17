İran'da 150 dolara sahte koronavirüs aşısı satan şahıs yakalandı

İran'da sosyal medya üzerinden sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sattığı belirlenen bir kişinin tutuklandığı bildirildi.

Başkent Tahran'da sosyal medya hesabı üzerinden ölümcül salgına karşı aşı için ön satış yapan birini tespit eden emniyet güçleri harekete geçti. Yerel medyada yer alan habere göre, 15 Ağustos tarihinde emniyet ekiplerince düzenlenen operasyon sonrası sahte koronavirüs aşısı satan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Müşterilerden 150 dolar talep ediyor

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tahran Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Birimi Müdürü Davud Muazzimi Guderzi, gözaltına alınan şahsın söz konusu aşılar için insanlardan 30 milyon riyal (yaklaşık 150 dolar) talep ettiğini belirterek, zanlının sahte koronavirüs aşılarını kasım ve aralık aylarında teslim etme vaadi verdiğini açıkladı.

Sınav sorusu satan gruba operasyon

35 yaşındaki zanlının adli makamlara teslim edildiği belirtilirken, ülkede düzenlenen ayrı bir operasyonda ise, yine sosyal medyayı kullanarak üniversiteye giriş sınav soruları sattığı ileri sürülen bir grup dolandırıcının da gözaltına alındığı açıklandı.

Belge bulamadıklarını açıkladılar

Öte yandan, gözaltı olayını duyuran İran Polis Teşkilatı (NACA) Siber Suçlarla Mücadele Birimi Müdür Yardımcısı Ramin Paşayi, yaptıkları incelemeler sonucunda bahsi geçen grubun sınav sorularına ulaştıklarına dair bir bulgu bulamadıklarını belirtti.