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İran'da 10 bin köyde su sıkıntısı

İran'da yaklaşık 10 bin köyde su sıkıntısı çekiliyor.

25 Ekim 2019 Cuma 16:26
İran'da 10 bin köyde su sıkıntısı

Tasnim Haber Ajansının ülkedeki su sorununa ilişkin hazırladığı haberde, çoğunluğunu Sünnilerin oluşturduğu Sistan-Belucistan eyaletine bağlı 3 bin köyde en az 700 bin kişinin sağlıklı içme suyuna ulaşmakta sıkıntı yaşadığı ifade edildi.

Söz konusu köylere tankerlerle su dağıtılmaya çalışılırken, kötü yol şartları nedeniyle tanker şoförlerinin bazı bölgelere gitmekten kaçındıkları öne sürüldü.

İran Enerji Bakanlığına dayandırılan haberde, ülke genelinde su sorunu yaşanan köy sayısının yaklaşık 10 bin olduğu kaydedildi.

İran'da 31 eyalete bağlı 37 bin köy bulunuyor.

 

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 16:26
  1. İran
  2. Sistan-Belucistan
  3. su sorunu
  4. Anadolu Ajansı

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  • lkjlkj8 sa önce
    iran gidip yemende ırakta suriyede afganistanda teröristlere destek verip harcama yaparsa olacağı odur petrol doğalgaz gelirleri paralarında ya yolsuzluk yapıyorlar yada teröristlere dünya genelinde harcıyorlar başka bir güvenlikleri yok sadece teröristleri destekleyerek zannediyorlarki bölgede ve dünyada güvenliği sağlyacaklar 

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