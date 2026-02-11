İran'a yeni bir tehdit daha!

Trump, "İran ya anlaşmak zorunda kalır ya da geçen seferki gibi çok kötü şeyler yapmak zorunda kalacağız." dedi.

Trump, İran’la müzakerelerin başarısız olması durumunda askeri harekata hazırlık olarak Orta Doğu’ya ikinci uçak gemisi saldırı grubunu göndermeyi düşündüğünü belirterek, "Ya bir anlaşma yapacağız ya da geçen seferki gibi çok kötü şeyler yapmak zorunda kalacağız" dedi.

Trump, söz konusu görüşmelerin öncekilerinden "çok farklı" olduğunu söyledi.