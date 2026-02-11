İran'a yeni bir tehdit daha!

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Trump, "İran ya anlaşmak zorunda kalır ya da geçen seferki gibi çok kötü şeyler yapmak zorunda kalacağız." dedi.

Trump, "İran ya anlaşmak zorunda kalır ya da geçen seferki gibi çok kötü şeyler yapmak zorunda kalacağız." dedi.

Trump, İran’la müzakerelerin başarısız olması durumunda askeri harekata hazırlık olarak Orta Doğu’ya ikinci uçak gemisi saldırı grubunu göndermeyi düşündüğünü belirterek, "Ya bir anlaşma yapacağız ya da geçen seferki gibi çok kötü şeyler yapmak zorunda kalacağız" dedi.

Trump, İran’la müzakerelerin başarısız olması durumunda askeri harekata hazırlık olarak Orta Doğu’ya ikinci uçak gemisi saldırı grubunu göndermeyi düşündüğünü belirterek, "Oraya giden bir donanmamız var ve bir tane daha gidebilir" ifadelerini kullandı.

Trump, söz konusu görüşmelerin öncekilerinden "çok farklı" olduğunu söyledi.

