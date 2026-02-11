  • İSTANBUL
Bu iddia ortalığı karıştırır: Bayburt Kalesi'nin anahtarı Rusya'nın elinde
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bu iddia ortalığı karıştırır: Bayburt Kalesi'nin anahtarı Rusya'nın elinde

Bayburt Kalesi'ne ait tarihi anahtarın Rusya'da olduğu iddiası sonrası harekete geçildi. Resmi araştırmalar başlayacak.

#1
Foto - Bu iddia ortalığı karıştırır: Bayburt Kalesi'nin anahtarı Rusya'nın elinde

Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre, Bayburt Kent Konseyi, Rus işgali döneminde Bayburt Kalesi’nden götürüldüğü iddia edilen tarihi anahtarın St. Petersburg’daki bir müzede bulunup bulunmadığının araştırılması için ilgili kurumlara başvuracak.

#2
Foto - Bu iddia ortalığı karıştırır: Bayburt Kalesi'nin anahtarı Rusya'nın elinde

Bayburt Kent Konseyi, kentin tarihi mirasına ilişkin dikkat çeken bir iddia üzerine harekete geçti. Rus işgali döneminde Bayburt Kalesi’nden götürüldüğü yönünde kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda, kaleye ait olduğu belirtilen tarihi anahtarın Rusya’nın St. Petersburg kentindeki bir müzede bulunup bulunmadığının araştırılması amacıyla ilgili kurumlara resmî talep yazısı gönderileceği açıklandı.

#3
Foto - Bu iddia ortalığı karıştırır: Bayburt Kalesi'nin anahtarı Rusya'nın elinde

Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu anahtarın tespit edilmesi halinde Türkiye’ye iade edilerek Bayburt’ta sergilenmesi gerektiği vurgulandı.

#4
Foto - Bu iddia ortalığı karıştırır: Bayburt Kalesi'nin anahtarı Rusya'nın elinde

Bayburt Kent Konseyi, yalnızca kale anahtarıyla sınırlı kalmayan daha geniş bir kültürel miras çalışmasına dikkat çekti. Açıklamada, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda bulunan Bayburt’a ait tarihi eserlerin kentte sergilenmesi, yeni arkeolojik kazı çalışmalarının başlatılması ve bu sürecin Bayburt turizmine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

#5
Foto - Bu iddia ortalığı karıştırır: Bayburt Kalesi'nin anahtarı Rusya'nın elinde

Kent Konseyi, Bayburt Dede Korkut Müzesi’nin Bayburt Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne tahsisi yönünde başlatılan çalışmalarda emeği geçen tüm yetkililere de teşekkür etti.

#6
Foto - Bu iddia ortalığı karıştırır: Bayburt Kalesi'nin anahtarı Rusya'nın elinde

Kent Konseyi Yürütme Kurulu açıklamasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yurt dışına çıkarılmış birçok eseri Türkiye’ye kazandırdığı hatırlatılarak, Bayburt Kalesi anahtarının da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Açıklamada, “Bayburt’umuza ait olduğu belirtilen ve Rusya’nın St. Petersburg Müzesi’nde sergilendiği yönünde bilgiler bulunan kale anahtarının, ilgili müzede bulunup bulunmadığının araştırılarak şehrimize kazandırılması ve açılacak müzemizde sergilenmesi için gerekli girişimleri başlatacağız” denildi.

#7
Foto - Bu iddia ortalığı karıştırır: Bayburt Kalesi'nin anahtarı Rusya'nın elinde

Yetkililer, bu adımın Bayburt’un tarihsel belleğinin güçlendirilmesi, kültürel mirasın korunması ve kentin turizm potansiyelinin artırılması açısından önemli bir kazanım olacağını vurguladı.

