Bu iddia ortalığı karıştırır: Bayburt Kalesi'nin anahtarı Rusya'nın elinde

Kent Konseyi Yürütme Kurulu açıklamasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yurt dışına çıkarılmış birçok eseri Türkiye’ye kazandırdığı hatırlatılarak, Bayburt Kalesi anahtarının da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Açıklamada, “Bayburt’umuza ait olduğu belirtilen ve Rusya’nın St. Petersburg Müzesi’nde sergilendiği yönünde bilgiler bulunan kale anahtarının, ilgili müzede bulunup bulunmadığının araştırılarak şehrimize kazandırılması ve açılacak müzemizde sergilenmesi için gerekli girişimleri başlatacağız” denildi.