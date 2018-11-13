İran'a kötü haber! SWIFT sistemine erişimi durduruldu

Reuters'in ABD Hazine Bakan Yardımcısı Sigal Mandelker'e dayandırdığı haberine göre SWIFT, ABD'nin yaptırımlarına uyulması sonucunda İran Merkez Bankası'nın ve İran'daki diğer finansal kuruluşların sisteme erişimini durdurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını, yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 7 Ağustos'ta resmen hayata geçirmişti.

ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi, 180 günlük sürenin dolmasının ardından 5 Kasım'dan itibaren devreye girmişti.