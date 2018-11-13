0553 313 94 23

İran'a kötü haber! SWIFT sistemine erişimi durduruldu

ABD'nin yaptırımları kapsamında İran Merkez Bankası ve diğer İranlı finansal kuruluşların SWIFT sistemine erişimi durduruldu.

13 Kasım 2018 Salı 16:05
İran'a kötü haber! SWIFT sistemine erişimi durduruldu

Reuters'in ABD Hazine Bakan Yardımcısı Sigal Mandelker'e dayandırdığı haberine göre SWIFT, ABD'nin yaptırımlarına uyulması sonucunda İran Merkez Bankası'nın ve İran'daki diğer finansal kuruluşların sisteme erişimini durdurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını, yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 7 Ağustos'ta resmen hayata geçirmişti.

ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi, 180 günlük sürenin dolmasının ardından 5 Kasım'dan itibaren devreye girmişti.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 16:05
  1. iran merkez bankası
  2. SWIFT

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nusaybin’de kamyon ile biçerdöver çarpıştı
    1. Nusaybin’de kamyon ile biçerdöver..
    2. Almanlar neden korkuyor? İsrail..
    3. Kentteki herkes onu arıyor
    4. Yunanistan'a geçemedi! Ormanlık alana..
    5. Çevre kanunu TBMM'ye sunuldu... 10 bin..
    6. 2 dil bilen vatandaş 40 yıldır..
    7. Gerçeğinden ayırt etmek zor
    8. Atlı birlikler Sultanahmet'te görevde
    9. Akşener'in evinin önündeki protestolar..
    10. Pakdemirli: Türkiye'yi balık üssü..
    11. Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu
    12. İyi Partili Aytun Çıray'ın ağabeyi AK..
    13. WhatsApp kullananlar dikkat!..
    14. İranlı bakana rejime hakaret suçlaması!
    15. "Yanlış anlaşılmak ne zor şey"
    16. Okuduğu ilkokulun binasını kiralayıp..
    17. Sadakataşı’ndan Yemen’e acil yardım
    18. Dünyada bir ilk! İşte katlanan akıllı..
    19. Gazeteci yazar Kürşat Bumin vefat etti
    20. Şehit çocuklarının babalarına son..
    Sarıkaya canlı yayında açıkladı! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu
    Sarıkaya canlı yayında açıkladı! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

    Günün Karikatürü

    13 Kasım 2018
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...