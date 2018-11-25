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İran'a karşı savaş açtılar!

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'de 30 bin DSG'li militanı İran'a karşı eğitme kararı aldı.

25 Kasım 2018 Pazar 20:59
İran'a karşı savaş açtılar!

ABD ordusu, Türkiye sınırına kurulacak 5 gözlem noktasının inşaatına başlarken, 30 bin DSG militanının ise 'DAEŞ hücrelerine ve İran'a karşı' eğitileceği öğrenildi.

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve ABD arasında imzalanan memorandum kapsamında 30 bin militanın eğitimine başlanacağı öğrenildi.

Al-Awsat'tan İbrahim Hamidi'nin haberine göre, YPG liderlerinden biri tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin söz konusu gözlem noktalarının inşasının başladığı belirtildi ve ABD tarafından eğitilecek DSG militanlarının amacının 'DAEŞ'e karşı savaşmak ve İran'ı Suriye'den çıkarmak' olacağı vurgulandı.

Yetkili ayrıca, ABD ile imzalanan anlaşmanın 2019 sonuna kadar uzatılabileceğini de belirtti.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 20:59
  1. ABD
  2. İRAN
  3. DAEŞ

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  • hacli-kurdistani mesrulastirma oyunuhacli-kurdistani mesrulastirma oyunu27 dk önce
    pkk'yi, yani Hacli-Kurdistani mesrulastirma oyunudur bu!!! ...
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