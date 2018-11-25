İran'a karşı savaş açtılar!

ABD ordusu, Türkiye sınırına kurulacak 5 gözlem noktasının inşaatına başlarken, 30 bin DSG militanının ise 'DAEŞ hücrelerine ve İran'a karşı' eğitileceği öğrenildi.

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve ABD arasında imzalanan memorandum kapsamında 30 bin militanın eğitimine başlanacağı öğrenildi.

Al-Awsat'tan İbrahim Hamidi'nin haberine göre, YPG liderlerinden biri tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin söz konusu gözlem noktalarının inşasının başladığı belirtildi ve ABD tarafından eğitilecek DSG militanlarının amacının 'DAEŞ'e karşı savaşmak ve İran'ı Suriye'den çıkarmak' olacağı vurgulandı.

Yetkili ayrıca, ABD ile imzalanan anlaşmanın 2019 sonuna kadar uzatılabileceğini de belirtti.