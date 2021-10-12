İran-Yunanistan, Türkiye’ye karşı kol kola

MÜNÜBE YILMAZ

Son günlerde Türkiye’ye yönelik kara propaganda faaliyetlerini hızlandıran İran, algı operasyonu için bu defa da Yunanistan’a sarıldı. İran’da İngilizce yayınlanan Tehran Times gazetesinin, politika uzmanı Yunan gazeteci Andreas Mountzouroulias ile yaptığı röportajda Türkiye ile ilgili çirkin iftiralara yer verildi. Ankara’nın Atina'yı tehdit ederek uluslararası hukuku sistematik olarak ihlal ettiğini ileri süren Mountzouroulias, Avrupa Birliği ve NATO'nun Türkiye karşısında sessiz kalması için hiçbir mazereti olmadığını belirtti.

Türkiye, Yunanistan’dan korkuyormuş

Yunanistan’ın yasa dışılıklarını görmeyip Türkiye’ye çamur atmaya kalkan ve “AB/NATO'nun eylemsizliği, yalnızca Erdoğan'ın daha fazla yasa dışı eylemini besliyor” diyen Mountzouroulias, Ankara’nın Yunanistan’dan korktuğu için savaş istemediğini iddia ederek hayalperestliğini gözler önüne serdi.

“Mavi Vatan”a dil uzattı

Türkiye’nin Kıbrıs’taki Türklerin haklarının korunması için "adil bir çözüm" bağlamında kıta sahanlığını gündeme getirmeye çalıştığını, fakat bu konuların zaten Lozan Antlaşması ile kararlaştırıldığından dolayı tartışmaya açık olmadığını ileri süren Mountzouroulias, Yunanistan’ın adaların askerden arındırılmış statüsünü tartışma ihtimalinin olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kapalı Maraş'ın bir bölümünü yeniden açarak, kontrolü fiilen Türk ordusuna devredip BM kararlarını hiçe saydığını iddia eden küstah Yunan, “Ankara, kendi haritalarını empoze ederek ve yayılmacı ‘Mavi Vatan’ teorisini denizde zorlayarak Doğu Akdeniz boru hattının inşasına devam etme çabalarını sürdürmek istiyor. Türkiye diğer uluslara meydan okuyan ve diğer ülkelerin iç politikalarına müdahil olan bir devlet haline geldi” görüşünü savundu.

Ülkesinin mültecilere yönelik zulmüne tek laf etmeyen hadsiz Mountzouroulias, Erdoğan’ın göçmen krizini kendi çıkarları için istismar ettiğini ileri sürerek de büyük bir pişkinlik örneği sergiledi.