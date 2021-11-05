  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Türkiye' açıklaması: Olası askeri harekata katılmaya hazırız

CHP'li Kumdalı'nın hedef aldığı takkeli çalışan yaşananları anlattı: Özrü kabahatinden büyük

İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı: Bir çağrımız var

Canlı yayında ilginç anlar! Galatasaray taraftarının öptüğü muhabir neye uğradığını şaşırdı

Sosyal medyada Abdullah Çatlı sansürü! Kızı Dr. Gökçen Çatlı isyan etti

TBMM çatısı altında rezillik! HDP'li vekilden maaşını aldığı Türkiye'ye kalleş suçlama

Taliban lideri uyardı: Sızmaya karşı dikkatli olun!

Operasyon öncesi YPG/PKK'da ortalık karıştı! Terörist elebaşı, gece yarısı darbesiyle görevden alındı

Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı! Susma hakkını kullandı

Bilim adamları sonradan öğrendi: Asteroid Dünya'yı teğet geçti!
Dünya İran yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunu ikiye katladı
Dünya

İran yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunu ikiye katladı

İran, yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumu 25 kilograma yüzde 20 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum stoklarını da 210 kilograma çıkardığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 09:07:00 -
İran yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunu ikiye katladı

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in haberine göre, İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Viyana'da nükleer müzakerelerin yeniden başlamasına haftalar kala ülkesinin zenginleştirilmiş uranyum stokunu kısa sürede ikiye katladığını açıkladı.

Nükleer anlaşmada İran'a en fazla 3,67 oranında uranyum zenginleştirme izni verilmesine rağmen şu ana kadar yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş 210 kilogram uranyum ürettiklerini belirten Kemalvendi, yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum miktarını da 25 kilograma çıkardıklarını bildirdi.

Meclis'in geçen yıl çıkardığı ve hükümeti nükleer faaliyetleri hızlandırmaya teşvik eden yasaya işaret eden Kemalvendi, "Bir dönem bazı kısıtlamalarımız oldu ama neyse ki İslami Şura Meclisinin stratejik eylem yasası bu durumu değiştirdi. Yasalara göre bizden 120 kilogram yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyum istendi, biz ise şu ana kadar nükleer silaha sahip ülkeler dışında hiçbir ülkenin üretemediği 25 kilogram yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum ürettik." dedi.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme ve en çok 300 kilogram uranyumu elinde tutabilme izni veriyor. ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından İran, anlaşmadaki taahhütlerini askıya almıştı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran'ın nükleer programıyla ilgili 7 Eylül'de yayımladığı son raporunda, Tahran'ın uranyum zenginleştirme tesislerine yerleştirdiği gelişmiş ve yeni nesil santrifüjlerle yüzde 20 düzeyinde 84,3 kilogram ve yüzde 60 düzeyinde 10 kilogram uranyum zenginleştirdiğinin bilgisi verilmişti. Mayısta yayımlanan raporda ise İran'ın elinde 62,8 kilogram yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyum ve 2,4 kilogram yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyum olduğu açıklanmıştı. Buna göre, Tahran'ın zenginleştirilmiş uranyum miktarını her geçen gün daha da artırdığı göze çarpıyor.

Uranyumun yüzde 20 ve üzerinde zenginleştirilmesi ise nükleer bomba elde etmeye imkan sağlayacak yüzde 90 saflıkta parçalanabilir uranyuma ulaşmak için önemli bir aşama olarak kabul ediliyor.

İran ile nükleer anlaşmanın tarafları arasında anlaşmayı yeniden canlandırma ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün müzakere edildiği Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan ancak sonuçsuz kalarak haziranda ara verilen nükleer görüşmeler 29 Kasım'da yeniden başlayacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu duyurdu! Bir güzel haber daha
Gündem

Bakan Soylu duyurdu! Bir güzel haber daha

Evlat Nöbetinde bir güzel haberin daha geldiğini ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '33. kavuşma gerçekleşiyor. Diyarbakır Annelerin..
Bakan Varank, HDP'li Paylan'ı şamar oğlanına çevirdi
Gündem

Bakan Varank, HDP'li Paylan'ı şamar oğlanına çevirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yaptığınız tek şey savaş teknolojisi" diyen HDP'li Garo Paylan'a verdiği cevapla adeta şamar oğl..
Tehlike alarmı: Evlilik araştırmasında çarpıcı sonuçlar!
Gündem

Tehlike alarmı: Evlilik araştırmasında çarpıcı sonuçlar!

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öncülüğünde Türk Dünyasının farklı coğrafyalarında 6 ülkede yaşayan 7 bin 66 gencin evlilik kurumuna v..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay