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Aktüel

İran Yargı Erki Başkanı: "BAE'nin son eylemi İslam'a ve Filistin'e ihanet oldu"

Yeniakit Publisher
2020-08-17 12:23:40 -
İran Yargı Erki Başkanı: "BAE'nin son eylemi İslam'a ve Filistin'e ihanet oldu"

ANKARA (AA) - İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile vardığı normalleşme anlaşmasını "İslam'a ve Filistin davasına ihanet" olarak nitelendirdi.

İran devlet televizyonuna göre, Yüksek Yargı Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada İsrail-BAE normalleşme anlaşmasını değerlendiren Reisi, "BAE'nin son eylemi, İslam'a, Filistin davasına ve İslam ümmetine ihanet oldu. Bu ihanet, pek çok tepki ile karşı karşıya kalacak. BAE'liler dünyadaki Müslüman halkın ve hatta kendi halkının artan tepkilerini beklemelidir." dedi.

Reisi, ABD'nin İsrail ile anlaşması için BAE'yi kandırdığını ve söz konusu anlaşmanın "siyonizm ile gizlenemeyecek bir iş birliği" olduğunu belirterek "BAE'nin Filistin davasına ihaneti, zamanla ortadan kalkmayacak ve affedilmeyecek." ifadelerini kullandı.

- BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

BAE'nin resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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