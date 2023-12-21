İran ve Suudi Arabistan arasında savaş: insansız hava aracı ve savaş uçakları ile saldırılar! Füzeleri fırlatın!

İsrail-Hamas arasında başlayan ancak bütün Orta Doğu'ya yayılma tehlikesi bulunan savaşta şimdi de İran ve Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. ABD ordusunun ise Yemen'i vurmak için Başkan Biden'dan talimat beklediği ortaya çıktı.

Husiler, Yemen'de başkent Sana dahil ülkenin önemli bir kısmının kontrolünü elinde bulunduran ve İsrail-Hamas savaşının patlak vermesi sonrası "Filistinlilere destek" amacıyla Kızıldeniz'de seyreden İsrail bağlantılı gemilere saldırıyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Husi saldırılarına karşılık olarak Kızıldeniz'deki ticareti korumak için çok uluslu bir operasyon oluşturulduğunu duyurdu. Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef alan Husiler, birçok taşıma şirketinin rota değişmesine ve ticaretin zarar görmesine yol açtı.

DEVASA MALİYET

Husiler Kızıldeniz'e her biri ortalama bin dolar olan İHA'lar fırlatırken, bunları tanesinin 11 milyon dolar olduğu ABD'ye ait SM-3 füzeleri düşürüyor. ABD elbette bu maliyetleri karşılıyor ancak savaşın daha da büyümesi ve İsrail ve Ukrayna'ya verilen destekle birlikte daha fazla fonun sağlanması gerektiği de biliniyor.

Bazı ABD savunma kaynakları ise Husilerin Kızıldeniz'e neredeyse her gün düzenlediği insansız hava aracı ve seyir füzesi saldırılarının, Amerikalıları askeri bir karşılık vermeye ikna etmeye yönelik kasıtlı bir girişim olduğunu ileri sürdü.



ORTA DOĞU'DAKİ YENİ SAVAŞ

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Envanterinde başkent Sana'nın bin 600 km uzağındaki İsrail'i vurabilecek balistik füzeler ve silahlı insansız hava araçları bulunan ve bazı kaynaklara göre, emrinde ağır silahlarla donatılmış 100 binin üzerinde savaşçısı bulunan Husilerle ilgili The Times gazetesi geniş çaplı bir analiz yayınladı. Analizde Husilerin üzerinden karşı karşıya gelen ve Orta Doğu'da yeni bir savaşı başlatacak olan Suudi Arabistan ve İran'a yer verildi.

Gazeteye konuşan Pentagon kaynakları, son haftalarda ABD tarafından bölgeye geçtiğimiz 10 yıldan daha fazla askeri at eş gücünün konuşlandırıldığı hatırlatıldı. Yetkililere göre Washington yönetimi Husilerin bölgede yarattığı gerilimi engellemeye ve aynı zamanda İran-Suudi Arabistan arasında çıkması muhtemel yeni bir savaşın önüne geçmeye çalışıyor.

Şu anda Aden Körfezi'nde bulunan USS Dwight D Eisenhower uçak gemisi ve Kızıldeniz'e yeni ulaşan ekstra güdümlü füze destroyeri USS Laboon Başban Biden'ın "Füzeleri fırlatın" talimatı vermesi durumunda Husilere ateş açacak.

HUSİLERİN KONTROLÜNDE OLAN BÖLGELER

Yemen'in batısında, Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde'nin sahil bölgesi Husilerin kontrolünde. Yemen'in en önemli limanlarından birine sahip kentin bu bölgesi, ülkeye gelen dış yardımlara ve gelirlerin yüzde 70'ine ev sahipliği yapıyor. Husiler, Suudi Arabistan'a kara sınırı bulunan Cevf kentinin de kontrolünü elinde bulunduruyor.

Hükümet güçleri ise küçük bir bölgede, mevcudiyetini sürdürüyor. Hacce ve Sada kentleri de merkezleri dahil olmak üzere büyük çoğunluğu Husilerde olan iki şehir.

olmayacağı soruları yöneltildi.