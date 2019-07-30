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İran ve Rusya'dan Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat!

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Hüseyin Hanzade, İran ile Rusya'nın Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat düzenleyeceğini söyledi.

30 Temmuz 2019 Salı 02:05
İran ve Rusya'dan Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat!

Rusya Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarına katılmak için Rusya'nın St.Petersburg kentinde bulunan Hanzade, İran resmi haber ajansı IRNA'ya açıklama yaptı.

İran ile Rusya'nın askeri iş birliği mutabakatı imzaladığını aktaran Hanzade, "İran ile Rusya Deniz Kuvvetleri, Hint Okyanusu, Mekran Denizi, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat düzenleyecek" ifadelerini kullandı.

Hanzade, ortak askeri tatbikatın yıl sonuna kadar gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.

 

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 02:05
  1. Rusya
  2. İran
  3. Hürmüz Boğazı

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