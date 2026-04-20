ABD'den enerji piyasalarını etkileyecek adım: Rusya petrolüne muafiyet kararı uzatıldı
Dünya
Dünya

İran ve Pakistan arasında üst düzey temas

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
İran ve Pakistan arasında üst düzey temas

Müzakere görüşmeleri hakkında çelişkili açıklamalar dikkat çekerken, İran ve Pakistan dışişleri bakanları telefon görüşmesinde ateşkes ve bölgesel konuları ele aldı.

Pakistan makamları, İran'ın tekrar müzakereye döneceğini açıklamıştı. İran ise ABD ile görüşme yapılmayacağını belirtmişti. Bu çelişkili açıklamalar ışığında İslamabad ile Tahran arasında önemli bir görüşme yapıldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin dün telefonla görüştüğü Pakistanlı mevkidaşı İshak Dar'la, Washington ile Tahran arasında yapılan geçici ateşkes ve bölgesel konuları ele aldığı bildirildi.

 

İran Dışişleri Bakanlığına ait internet sitesinde görüşmenin detayları paylaşıldı.

 

Bölgesel gelişmeler ve ateşkesle ilgili konuların ele alındığı konuşmada, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar'ın ülkesinin savaşı sona erdirme ve bölgede barışı tesis etme yönündeki çabalarını anlatarak bu konudaki istişareleri sürdürmeye hazır olduklarını belirttiği aktarıldı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise Pakistan’ın ateşkes ve savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerdeki arabuluculuk çabalarına teşekkür ederek, İran’ın savaşı bitirmeye yönelik diplomatik sürece katılımındaki yaklaşımını anlattı.

 

Son bir yılın olumsuz tecrübelerine ve ABD'nin tekrar eden ihlallerine değinen Erakçi, müzakereler sırasında İran’a yönelik askeri saldırılar ile son dönemde ateşkes ihlalleri, limanlar ve İran gemilerine yönelik tehditler, makul olmayan talepler ve çelişkili tutumların ABD’nin kötü niyetini ve diplomasiye ciddi yaklaşmadığını açıkça ortaya koyduğunu ifade etti

İran ve Pakistan dışişleri bakanlarının, bölgesel barış ve güvenliğin korunması yönündeki ortak hedef doğrultusunda istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

ABD'nin "öncü heyeti" Pakistan'da!
ABD'nin "öncü heyeti" Pakistan'da!

Pakistan’da "Yollar kapatıldı, oteller boşaltıldı" Teyakkuza geçtiler
Pakistan’da "Yollar kapatıldı, oteller boşaltıldı" Teyakkuza geçtiler

Pakistan ile İran arasında kritik temas! Şerif ile Pezeşkiyan 45 dakika görüştü
Pakistan ile İran arasında kritik temas! Şerif ile Pezeşkiyan 45 dakika görüştü

Pakistan duyurdu: İran'dan müzakere kararı!
Pakistan duyurdu: İran'dan müzakere kararı!

