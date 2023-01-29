İran ve Katar arasında temas! Nükleer müzakereleri görüştüler

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ikili ve bölgesel meselelerin yanı sıra nükleer müzakerelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile resmi ziyaret için başkent Tahran'da bulunan Katarlı mevkidaşı Al Sani ikili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Abdullahiyan yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin, özellikle iktisadi alandaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ticari anlaşmalarda yaşanan aksaklıkların giderilmesi konusunda fikir birliği sağlandığını belirtti.

Katar'ın bölgesel diyaloğu artırmaya yönelik girişimine değinen Abdullahiyan, "Bölgesel diyaloğu artırmanın bazı yanlış anlaşılmaları düzeltmede ve bölgesel sorunları çözmede önemli bir etkisi vardır." dedi.

Abdullahiyan, İran'ın bölgesel diyaloğu desteklediğini ifade ederek, "İnanıyoruz ki diyalog ve işbirliği bölgesel güvenlik, istikrar ve barış için etkili bir yoldur." diye konuştu.

Katar'ın, İran ile nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Plan'ına (KOEP) dönüş için yürütülen müzakerelerdeki çabasını takdir ettiklerini söyleyen Abdullahiyan, "Katar, nükleer anlaşmadaki tarafların taahhütlerine geri dönmeleri için çaba gösterdi. Nükleer anlaşmaya taraf olan ülkelerin mesajlarını Katar Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla aldık. Katar'a bu konuda göstermiş olduğu iyi niyetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, Katar'ın nükleer müzakerelerin yeniden başlatılmasına ilişkin atacağı her adımı olumlu değerlendirdiklerini kaydetti.

Katarlı mevkidaşı ile Ukrayna konusunda da görüştüklerini aktaran Abdullahiyan,"İran ile Ukrayna arasında askeri ve siyasi görüşmeler geçtiğimiz aylarda Umman'da gerçekleşmişti. Katar'ın Tahran ile Kiev arasında ikinci tur görüşmeler için göstereceği her türlü çabayı da olumlu karşılıyoruz." açıklamasında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ise İran ile Katar arasındaki siyasi, ticari ve diğer alanlardaki ilişkilerin devamlılığının bölgesel istikrar ve güvenlik açısından önem arz ettiğini bildirdi.

Ülkesinin bölge ülkelerinin İran ile ilişkilerini geliştirmesini desteklediğini belirten Al Sani, "Bu ülkeler arasındaki tarihi ve komşuluk ilişkileri göz önüne alınarak çalışmalarımız her zaman hoşgörü çerçevesinde değerlendirilmeli ve umutsuzluktan uzak olmalıdır." diye konuştu.

Al Sani, nükleer müzakerelerin yeniden canlandırılması konusuna da değinerek, "Bu müzakerelerin nerede yapılacağının bir önemi olmadan, elimizden geldiğince anlaşmaya taraf ülkelerin endişe ve korkularını gidererek uygun zeminlerde müzakerelerin gerçekleşmesini sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Katar'ın, bölgede istikrarın sağlanması ve nükleer anlaşmanın neticelenmesini istediğini vurgulayan Al Sani, bu anlaşmanın "bölgesel güvenliğin ve istikrarın garantisi" olduğunu vurguladı.

Katarlı Bakan, daha önce anlaşmaya varmak için yapılan görüşmelerde uygun bir zeminde uzlaşılamadığına dikkat çekerek, anlaşmaya geri dönülmesi için yanlış anlaşılmaların düzeltilmesi ve şartların esnetilmesi konusunda çalışmaların olduğunu dile getirdi.

Abdullahiyan'ın, Katar aracılığıyla anlaşmanın taraflarından mesaj aldıklarına ilişkin açıklamasına da değinen Al Sani, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Söz ettiğiniz mesajlar anlaşma tarafları ve ele aldığımız konu açısından çok önemli. Bizim açımızdan nükleer anlaşmadaki sorunların aşılması için şu anda uygun ortam bulunmaktadır. Amerika da bize İran'a iletmemiz için bir takım mesajlar ulaştırdı. Anlaşmaya geri dönülmesi adına yanlış anlaşılmaların ortadan kaldırılması için çaba sarf ediyoruz."