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Dünya İran ve BAE arasında kritik temas
Dünya

İran ve BAE arasında kritik temas

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 20:04:00 -
İran ve BAE arasında kritik temas

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan telefon görüşmesi yaptı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullahiyan ve Al Nahyan ikili siyasi ve konsolosluk ilişkileriyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin muhtelif konularda BAE ve komşularla ilişkileri geliştirmeye vurgu yaptığını hatırlatan Abdullahiyan, iki ülke arasında istişarelerin sürdürülmesinin önemine işaret etti.

İran ile BAE ilişkilerinin geliştiğine dikkati çeken Abdullahiyan, Tahran'daki yeni hükümetin komşular ve dostlar ile etkili iş birliğini ve istişareyi devam ettirme noktasında kararlı olduğunu ifade ederek, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri'nin geçen haftaki BAE ziyaretine değindi ve Al Nahyan'ı Tahran'a davet etti.

Al Nahyan da BAE ile yakın ve devamlı istişareler için teşekkür ederek bunu iki ülkenin ilişkileri geliştirmek için ortaya koyduğu çabanın bir göstergesi olduğunu söyledi.

Bakanların konsolosluk konularını da ele aldıkları ve BAE tarafının bu ülkedeki İran vatandaşlarıyla ilgili bazı konular hakkında yardımcı olma sözü verdiği belirtildi.

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