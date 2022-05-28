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Dünya İran uçağı düştü
Dünya

İran uçağı düştü

İran'ın Basra Körfezi yakınlarında bir eğitim uçağı düştü. Düşen uçakta yer alan iki kişi kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 12:41:00 -
İran uçağı düştü

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Basra Körfezi'ndeki Keşm Adası'nda bir eğitim uçağının düştüğü bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Keşm Valisi Muhammed Hüseyni, konuya dair açıklama yaptı.

Hüseyni, eğitim uçağının henüz belirlenemeyen nedenle adadaki bir dağ köyü yakınlarında düştüğünü belirtti.

Vali Hüseyni, denize düşen uçaktaki iki kişinin bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarıldığını ifade ederek, uçağın düşme sebebinin ise incelendiğini aktardı.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası, Basra Körfezi'nin girişinde Hürmüz Boğazı'nın yakınlarında yer alıyor.

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