İran Türkiye kararını Suriye'den duyurdu! Böyle komşu düşman başına...

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon hazırlıkları gündemdekini yerini korurken, İran'dan bir açıklama daha geldi. Tahran yönetiminin, Ankara'da başka Şam'da başka açıklama yapması dikkat çekti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'nde Türk gazetecilerle yaptığı toplantıda; Suriye'ye yönelik yeni harekatın ne zaman başlayacağı sorusuna, "Hiç telaşa gerek yok. Aceleye gerek yok. Biz zaten şu an o bölgede çalışıyoruz. Malum, bir taraftan Irak'ın kuzeyindeki çalışmalarımız, bir taraftan yine aynı şekilde Suriye'nin kuzeyinde, Afrin'de çalışmalarımız var. Her zaman dediğim gibi; bir gece ansızın gelebiliriz" yanıtını vermişti.

Böyle yan çizme görülmedi

İran Dışişleri Bakanlığı, 30 Mayıs'ta Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği olası operasyon hakkında, bu harekatı desteklemeyeklerini belirterek; bu durumun bölgede istikrarsızlığa yol açacağını ve Suriye'nın toprak bütünlüğüne aykırı olduğunu belirtmişti.

27 Haziran'da Türkiye'ye gelen ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşen İran Dışişleri Bakanı Hossein Amir-Abdollahian ise, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik olası harekatı için daha ılımlı bir sinyal vererek; "Türkiye'nin güvenlik endişelerini çok iyi anlıyoruz. Ve bu durum belki özel bir operasyon gerektirebilir. Türkiye'nin güvenlik kaygıları kalıcı olarak ele alınmalıdır" demişti.

Bugün itibariyle (2 Temmuz) Tahran yönetimi bir kez daha söylem değiştirdi. Suriye'nin başkenti Şam'a giden ve Beşar Esad ile görüşen Hossein Amir-Abdollahian, burada İran haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada; Ankara'daki söylemlerinin aksine şu ifadeleri kullandı:

"Suriye milleti ve hükümeti toprak bütünlüğünü savunmada güçlü bir şekilde çalışıyor. Ziyaretimin amacı bölgede Suriye ve Türkiye arasında barış ve güvenliği tesis etmek. Türkiye'nin güvenlik konularındaki endişelerini anlıyoruz ama herhangi bir açıklamayla yapılan her türlü askeri eyleme de karşıyız. İran, Türkiye ve Suriye arasındaki yanlış anlaşılmayı diyalog yoluyla çözmeye çalışıyor."