İran, Trump’ın uranyum iddiasını...
İran Dışişleri Bakanlığı, ülkenin zenginleştirilmiş uranyum stokunun başka bir ülkeye devredileceği yönündeki iddiaları reddetti.
İran Dışişleri Bakanlığı, ülkenin zenginleştirilmiş uranyum stokunun başka bir ülkeye devredileceği yönündeki iddiaları reddetti.
İran Dışişleri Bakanlığı, ülkenin zenginleştirilmiş uranyum stokunun başka bir ülkeye transfer edilmeyeceğini açıkladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın uranyum stokunu devretmeyi kabul ettiği yönündeki iddiasını reddetti.
Bekayi, “İran’ın zenginleştirilmiş uranyumu hiçbir yere transfer edilmeyecek.” dedi.
Trump ise cuma günü sahibi olduğu Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda ABD’nin geçen yıl düzenlediği saldırılar sırasında ortaya çıkan nükleer materyale atıfta bulunarak, “ABD, büyük B-2 bombardıman uçaklarımızın oluşturduğu tüm nükleer ‘tozu’ alacak.” ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: Mepa News