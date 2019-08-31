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İran Trump'ın infilak ettiğini öne sürdüğü uydunun görüntülerini paylaştı

İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi:- "Nahid 1 uydusunun hala burada olduğunu ve henüz (fırlatma için Savunma Bakanlığına ) teslim edilmediğini biliyoruz ancak teslimatın son aşamaları devam ediyor"

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:14
İran Trump'ın infilak ettiğini öne sürdüğü uydunun görüntülerini paylaştı

ANKARA (AA) - İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın, fırlatma sırasında infilak ettiğini iddia ettiği uydunun görüntülerini paylaşarak, uydunun henüz fırlatılmadığını duyurdu.

İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, İran Uzay Araştırmaları Merkezi'ni ziyaret ettiği sırada gazetecilere Trump'ın iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Trump'ın iddiasının nereye dayandığı hakkında fikri olmadığını söyleyen Cehromi, "Sorumluluk Savunma Bakanlığında olduğu için iddialara Savunma Bakanı'nın (Emir Hatemi) yanıt vermesi daha iyi olur ancak Nahid 1 uydusunun hala burada olduğunu ve henüz (Savunma Bakanlığına fırlatma için) teslim edilmediğini biliyoruz ancak teslimatın son aşamaları devam ediyor." dedi.

İran Uzay Araştırmaları Merkezi'nde gazetecilere uyduyu gösteren Cehromi, ayrıca Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Nahid 1 uydusunun önünde bir fotoğrafını paylaşarak, "Şu anda Ben ve Nahid 1 burada. Günaydın Donald Trump!" ifadelerini kullandı.

İranlı bakan, Nahid 1'in bir haberleşme uydusu olduğunu, yakın zamanda fırlatılarak yörüngeye yerleştirileceğini açıkladı.

ABD basınına önceki gün yansıyan haberlerde, İran'ın kuzeyindeki bir uzay merkezinde, bir roketin, atış rampasındayken patladığı belirtilmişti. İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, olayın teknik bir arıza nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

Konuyla ilgili Twitter hesabından olayın uydu görüntüsüne de yer vererek bir açıklama yapan Trump, "ABD'nin, İran'daki Semnan Fırlatma Üssü'ndeki Safir SLV uydusunun son fırlatma hazırlıkları sırasında meydana gelen feci kazada hiçbir rolü yok." demişti.

Trump, olaya ilişkin "hassas" uydu görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşması nedeniyle eleştiri konusu olmuştu.





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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:14
  1. - İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi
  2. iran
  3. Trump
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