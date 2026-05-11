İran Trump'ın dayatmalarına böyle cevap verdi: Talepleri mantıksızca!
İran Trump’ın dayatmalarına böyle cevap verdi: Talepleri mantıksızca!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'a sunduğu taleplerin mantık dışı olduğunun altını çizerek "Mantıksızlıkta ısrar ediyorlar. Savaşmak zorunda kaldığımız her an savaşacağız” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran’da düzenlenen basın toplantısında, ABD’nin İran’a sunduğu öneri taslağına ilişkin konuştu. İran’ın yalnızca kendi güvenliğini değil, tüm bölgenin güvenliğini gözeten öneriler sunduğunu belirten Bekayi, “İmtiyaz talep etmedik. İsteğimiz İran’ın haklarıdır. Biz sadece ülkemizin savaşı sona erdirme hakkını talep ediyoruz. ABD mantık dışı taleplerinde ısrar ediyor” ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı ile ilgili de değerlendirmede bulunan Bekayi, “Savaşmak zorunda kaldığımız her an savaşacağız. Hürmüz Boğazı’na dair konulara müdahale meseleyi daha karmaşık hale getirir. Sorun ABD ve İsrail'in saldırganlığından kaynaklanmaktadır. ABD’nin gerçekleştirdiği düşmanca eylemler bölgedeki istikrarsızlığın temel nedenidir” açıklamasını yaptı.

