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İran Trump'a kapıları kapattı! 'Zaman harcamaya gerek yok'

İranDışişleri Bakanı Cevad Zarif, Amerika Birleşik Devletleri ile yeniden müzakerelere başlamanın 'zaman kaybı' olduğunu açıkladı.

23 Kasım 2018 Cuma 17:13
İran Trump'a kapıları kapattı! 'Zaman harcamaya gerek yok'

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "güvenilmez" biri olarak tanımladığı ABD Başkanı Donald Trump ile yeniden nükleer müzakerelere başlamak için "zaman kaybetmeye" gerek görmediklerini açıkladı.

İran, 2015 yılında Avrupa Birliği (AB), ABD, Almanya, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile imzaladığı nükleer anlaşmadan çekilen Washington ile yeniden müzakere masasına oturmayı "zaman kaybı" olarak görüyor.

Anlaşmadan Mayıs ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla çekilen Washington, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. Donald Trump'ın selefi Barack Obama'nın ABD Başkanı olduğu dönemde imzalanan anlaşma, İran'ın nükleer faaliyetlerini sınırlandırması karşılığında Tahran'a yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği röportajda, Tahran'ın nükleer programı konusunda ABD ile yeniden görüşme ihtimalinin bulunup bulunmadığına dair soru üzerine şu yanıtı verdi:

"Zaten bir anlaşmamız var. Bu anlaşma üzerinde ABD ve diğer ortaklarla 2,5 yıl boyunca müzakere ettik. Belki de tekrar seçilmeyecek olan bu başkanla yeni bir 2,5 yıl daha mı harcayalım? Halefinin reddetme ihtimali bulunan bir belgeyi mi imzalayalım?"

İranlı bakan, "Neden güvenilmez bir ortakla vaktimizi harcayalım? Avrupalı müttefiklerimiz çekinmese, onlar da bunu kabul ederdi" diye ekledi.

"Biz de çekilebiliriz"

Zarif, 2015'teki nükleer anlaşmayı "iyi bir anlaşma" olarak niteledi ancak Avrupa'nın bu mutabakatın bozulmaması için gösterdiği çabaların başarısız olması hâlinde İran'ın da anlaşmadan çekilebileceğini söyledi.

"Seçeneklerimiz açık. İlki, anlaşmaya riayet ederek Avrupa ile birlikte çalışmayı sürdürmek. Ama başka seçeneklerimiz de var" diyen Zarif, "Eğer İran halkı bu anlaşmanın beklenen ekonomik faydaları sağlamadığına karar verirse, her hükümet gibi biz de halkın iradesine uyarız" ifadesini kullandı.

ABD'nin İran'a yeniden uygulamaya başladığı yaptırımların ilk ayağı Ağustos ayında yürürlüğe girmişti. 5 Kasım'dan itibaren yürürlüğe giren yaptırımlar ise İran'ın petrol ve doğal gaz ihracatı ile bankacılık sektörünü kapsıyor.

Kimyasal silah suçlamasına yanıt

ABD Perşembe günü İran'ın kimyasal silah programını sürdürdüğüne dair endişelerini yinelemişti. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ) Lahey'deki toplantısında konuşan ABD temsilcisi Kenneth Ward, İran'ın "sürdürdüğünden endişe edilen kimyasal silah programını KSYÖ'ye bildirmeyerek" uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğini öne sürmüştü.

ABD'nin bu iddiasına İran Dışişleri Bakanlığından yanıt geldi. Bakanlık açıklamasında, "ABD, alışkanlık hâline getirdiği üzere İslam Cumhuriyetine karşı bir kez daha temelsiz suçlamalar yöneltmiştir" denildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin iddiasını "şiddetle reddettiğini" belirtti. İran, ABD'nin söz konusu suçlamalarla "uluslararası dikkati", Washington'ın İsrail'in "kimyasal cephaneliğine ve teröristlere verdiği" destekten başka bir yöne çekmeye çalıştığını savundu.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 17:13
  1. İran
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