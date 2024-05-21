İran Ticaret Heyeti, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), İran’ın Kazvin şehrinden gelen bir ticaret heyetini ağırladı.

Kazvin Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanayi ve Maden Komisyonu Başkanı Ehsan Babaeı başkanlığındaki 10 kişilik heyeti ETSO’da, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Serhat Kılıç ve Muharrem Özdemir karşıladı. İranlı heyette ayrıca Kazvin Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji ve Petrol Ürünleri Komisyonu Başkanı Jafarallah Verdıha, İran İslam Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı Kazvin İli Temsilciliği Başkanı Hosseın Amıdı, farklı sektörlerden iş insanları ve Kazvin’deki kamu kurumlarının ilgili bürokratları yer aldı.

ETSO Yönetim Kurulu üyeleri; Haşim Koç, Murat Gacıroğlu ve Tamer Sırmacı ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İsmail Suci ve TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları’nın da eşlik ettiği konuk ticaret heyetiyle ETSO Yönetim Kurulu Salonu’nda bir toplantı düzenlendi. Toplantının açış konuşmasını yapan ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhat Kılıç, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek baş sağlığı diledi. Erzurum’un İran’la ticaretinin köklü tarihi bir geçmişi olduğunu ifade eden Kılıç, günümüzde Erzurum ve İran’ın ticaretinin artması için potansiyel sektörler arasında işbirliğinin güçlendirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Konuşmasında, Erzurum ekonomisinin lokomotif sektörlerinden söz eden Kılıç, iki ülke arasındaki ticaretin daha da gelişmesi için bankacılık, taşımacılık, taahhüt ve karşılıklı yatırım alanlarında işbirliğinin arttırılması gerektiğini belirterek, Kazvin ile Erzurum’daki firmalar arasında tesis edilecek işbirliğinin de iki ülke ticaretine katkı sağlayacağının altını çizdi.

Toplantıda daha sonra konuşan, Kazvin Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanayi ve Maden Komisyonu Başkanı Ehsan Babaeı de, Kazvin’in ekonomisi ve potansiyel sektörleriyle ilgili bilgi verdi. Erzurum’daki firmalarla işbirliği kurmak ve potansiyel sektörlerdeki iş fırsatlarını değerlendirmek istediklerini kaydeden Babaei, 1 milyon 300 bin nüfusa sahip Kazvin’de yaklaşık 4 bin işletmenin faaliyet gösterdiğini ve İran’ın yedinci büyük endüstrisine sahip ili olduğunu dile getirdi. İhraç edilen ürünlerin başında kimyasal ürünler, cam, beyaz eşya ve otomotiv yedek parçaları olduğunu söyleyen Babaei, en çok üretilen ürünlerin seramik, deterjan, temel yağlar ve parafin olduğunu belirtti.

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Toplantıda daha sonra ETSO ve Kazvin Ticaret Odası heyetleri iki şehir arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için yapılabilecek çalışmalar istişare etti

ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhat Kılıç’ın, Kazvin Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanayi ve Maden Komisyonu Başkanı Ehsan Babaeı’ye ziyaretin anısına plaket verdiği toplantı sonrası heyetler birlikte fotoğraf çektirdi.