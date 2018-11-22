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İran tehdit etti! 'ABD üsleri kıpırdarsa vururuz'

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade, ABD'nin bölgedeki askeri üsleri için "Bu üsler dişimizin altındaki et misaliler, ABD kıpırdarlarsa vururuz" dedi.

22 Kasım 2018 Perşembe 14:46
İran tehdit etti! 'ABD üsleri kıpırdarsa vururuz'

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade, ABD ile ilgili tehdit gibi açıklamalarda bulundu.

İran devlet televizyonunu 1. kanalında katıldığı programda konuşan Hacizade, ABD'nin Afganistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve ayrıca Basra (Fars) Körfezi ile Umman Denizi'ndeki uçak gemilerinin İran füzelerinin menzilinde bulunduğunu söyledi.

"Kıpırdarsa vururuz"

İranlı General, " ABD'nin Katar ve BAE'deki El Udeid ve El-Zafra üsleri, bizden 300 kilometre ve Kandahar'daki üssü bizden 400 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Bu üsler dişimizin altındaki et misaliler, ABD kıpırdarlarsa vururuz." dedi.

Aynı şartların ABD'nin bölgedeki uçak gemileri için de bulunduğunu söyleyen Hacizade, "Menzili 700 kilometreye ulaşan deniz füzelerimiz var. Bölgedeki Amerikan gemleri bizim için bir nişangah demektir" uyarısında bulundu.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 14:46
  1. İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade
  2. Tehdit gibi açıklama
  3. İran
  4. ABD
  5. ABD üsleri

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp25 dk önce
    Evet nişangah ama söylemesi kolay, bu güne kadar kaç gemi veya üs vurdunuz? Saddamen azından bir gemiyi vurdu ardındanda pardon yanlışlıkla oldu dedi.
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