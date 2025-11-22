İran, Suriye ve Irak'taki kuraklığın nedeni bulundu!

Uluslararası bilim insanları, İran, Suriye ve Irak'ı 5 yıldır etkileyen benzeri görülmemiş kuraklığın, insan faaliyetleri kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle daha sık ve şiddetli hale geldiğini bilimsel olarak tespit etti.

Uluslararası bilim insanlarından oluşan World Weather Attribution (WWA) grubu, İran, Suriye ve Irak'ta son beş yıldır süren benzeri görülmemiş kuraklığın nedenlerini analiz etti. Yeni yayımlanan analize göre, insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliği, bu bölgelerde kuraklığa yol açan hava koşullarını daha sık ve şiddetli hale getirmiştir.

Bilim insanları, aşırı kuraklığın büyük ölçüde iklim değişikliğinden kaynaklandığını ve bu faktör olmasaydı normal koşulların görülebileceğini belirledi. Bu durum, İran için kayıtlardaki en kötü kuraklık olarak değerlendirilmektedir.

Tahran'ın tahliye riski ve küresel göç

Londra Imperial College Çevre Politikaları Merkezi Araştırma Görevlisi ve analizin baş yazarı Mariam Zachariah, "İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliği olmasaydı bu kadar uzun ve şiddetli bir kuraklık yaşanmazdı," değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede 5 yıldır süren kuraklıktan en fazla etkilenen İran’da, su krizi sağlığı tehdit etmekte ve çiftçileri derinden etkilemektedir. Su krizinin sürmesi halinde 10 milyon kişinin yaşadığı Tahran’ın tahliye edilme riski dahi bulunuyor.

Londra Imperial College'dan Prof. Friederike Otto ise, "Fosil yakıtlardan çıkış taahhüdü sağlanmadığı sürece su kıtlıkları yoğunlaşacak, dünya çapında daha fazla insan evlerini bırakmak zorunda kalacak," ifadelerini kullanarak, iklim değişikliğinin kontrol altına alınmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.