  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya İran, Suriye ve Irak'taki kuraklığın nedeni bulundu!
Dünya

İran, Suriye ve Irak'taki kuraklığın nedeni bulundu!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
İran, Suriye ve Irak'taki kuraklığın nedeni bulundu!

Uluslararası bilim insanları, İran, Suriye ve Irak'ı 5 yıldır etkileyen benzeri görülmemiş kuraklığın, insan faaliyetleri kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle daha sık ve şiddetli hale geldiğini bilimsel olarak tespit etti.

Uluslararası bilim insanları, İran, Suriye ve Irak'ı 5 yıldır etkileyen benzeri görülmemiş kuraklığın, insan faaliyetleri kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle daha sık ve şiddetli hale geldiğini bilimsel olarak tespit etti.

Uluslararası bilim insanlarından oluşan World Weather Attribution (WWA) grubu, İran, Suriye ve Irak'ta son beş yıldır süren benzeri görülmemiş kuraklığın nedenlerini analiz etti. Yeni yayımlanan analize göre, insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliği, bu bölgelerde kuraklığa yol açan hava koşullarını daha sık ve şiddetli hale getirmiştir.

Bilim insanları, aşırı kuraklığın büyük ölçüde iklim değişikliğinden kaynaklandığını ve bu faktör olmasaydı normal koşulların görülebileceğini belirledi. Bu durum, İran için kayıtlardaki en kötü kuraklık olarak değerlendirilmektedir.

 

Tahran'ın tahliye riski ve küresel göç

Londra Imperial College Çevre Politikaları Merkezi Araştırma Görevlisi ve analizin baş yazarı Mariam Zachariah, "İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliği olmasaydı bu kadar uzun ve şiddetli bir kuraklık yaşanmazdı," değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede 5 yıldır süren kuraklıktan en fazla etkilenen İran’da, su krizi sağlığı tehdit etmekte ve çiftçileri derinden etkilemektedir. Su krizinin sürmesi halinde 10 milyon kişinin yaşadığı Tahran’ın tahliye edilme riski dahi bulunuyor.

Londra Imperial College'dan Prof. Friederike Otto ise, "Fosil yakıtlardan çıkış taahhüdü sağlanmadığı sürece su kıtlıkları yoğunlaşacak, dünya çapında daha fazla insan evlerini bırakmak zorunda kalacak," ifadelerini kullanarak, iklim değişikliğinin kontrol altına alınmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

İran yine ayarsız: Kuraklıktan dolayı yağmur duasına çıktılar 18 şehri sel aldı!
İran yine ayarsız: Kuraklıktan dolayı yağmur duasına çıktılar 18 şehri sel aldı!

Dünya

İran yine ayarsız: Kuraklıktan dolayı yağmur duasına çıktılar 18 şehri sel aldı!

İran yelkenleri suya indirdi: 'ABD ile müzakerelere hazırız'
İran yelkenleri suya indirdi: 'ABD ile müzakerelere hazırız'

Dünya

İran yelkenleri suya indirdi: 'ABD ile müzakerelere hazırız'

‘Kargo iade ücreti’ tartışması kanlı bitti! Patron, bıçakla saldıran iki çalışanını vurdu
‘Kargo iade ücreti’ tartışması kanlı bitti! Patron, bıçakla saldıran iki çalışanını vurdu

Gündem

‘Kargo iade ücreti’ tartışması kanlı bitti! Patron, bıçakla saldıran iki çalışanını vurdu

Yunanistan’dan Rusya'yı kızdıran karar
Yunanistan’dan Rusya'yı kızdıran karar

Dünya

Yunanistan’dan Rusya'yı kızdıran karar

Tahran alarm veriyor: İran başkentini taşımaya hazırlanıyor
Tahran alarm veriyor: İran başkentini taşımaya hazırlanıyor

Dünya

Tahran alarm veriyor: İran başkentini taşımaya hazırlanıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Müslüman Katili münafık İran'ın reklamını yapmak.

Yeni Akit Gazetemiz, sırf münafık İran'ın reklamını yapmak için, iki günde bir kuraklık haberleri yapıp ismini geçirmişsiniz. Kuraklık Dünya'nın dört bir tarafında var. Bilinmeyen birşey değil. Nedeni ise, iklim değilişikliği. Bunu da bilmeyen kimse yok. Kuraklık bahaneniz olmuş. İşiniz gücünüz; Müslüman katili münafık İran'ın reklamını yapmak olmuş. Müslümanlar yutmuyor bilesiniz.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23