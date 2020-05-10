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Dünya

İran Suriye iddialarını yalanladı

Suriye'nin geleceğine dair Astana ülkelerinin karar aldığına ilişkin iddialarla ilgili açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, haberleri yalanladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 22:44:00 -
İran Suriye iddialarını yalanladı

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Musevi, "Astana süreci ülkelerinin Suriye devletinin geleceğiyle ilgili karar aldığına dair haberler, gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullandı.

Tahran yönetiminin, her zaman Suriye devleti ve milletinin yanında yer aldığını belirten Musevi, "Suriye'nin geleceğiyle ilgili kararı, Suriye halkının vermesi gerektiğini" kaydetti.

Daha önce, Rus medyasında da "Rusya, Türkiye ve İran'ın Beşşar Esed'i yönetimden uzaklaştırıp muhalefetin de aralarında bulunduğu bir geçiş hükümeti kurmayı planladıkları" iddiaları yer almıştı.

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