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Gündem İran sınırında dehşete düşüren görüntü! Parçalanmış ceset bulundu
Gündem

İran sınırında dehşete düşüren görüntü! Parçalanmış ceset bulundu

Van'ın Özalp ilçesinde İran sınırı yakınlarında parçalanmış ceset bulundu. Cesedin bir düzensiz göçmene ait olduğu ve yaban hayvanlar tarafından parçalandığı tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 21:17:00 - 2021-12-04 21:27:40
İran sınırında dehşete düşüren görüntü! Parçalanmış ceset bulundu

Van'ın Özalp ilçesinde İran sınırı yakınlarında parçalanmış ceset bulundu.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin İran sınırındaki Yukarı Turgalı Mahallesi kırsalında meydana geldi. Bölgede hayvan otlatan çobanlar tarafından parçalanmış ceset bulunarak jandarma ekiplerine haber verildi. 

Soruşturma başlatıldı

Bölgeye gelen ekipler inceleme yaparken, cesedin bir düzensiz göçmene ait olduğu ve yaban hayvanlar tarafından parçalandığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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