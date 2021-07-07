  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: İngiliz savaş gemileri Kırım rotasını kullanmaya devam edecek
Nijerya'da kanlı saldırı: 21 kişi hayatını kaybetti
Siyonist işgal rejimi yapım aşamasındaki bir okulu yıktı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağış beklenen bölgeleri açıkladı
Dünya İran, silisit uranyum yakıtının üretimine başladığını açıkladı
Dünya

İran, silisit uranyum yakıtının üretimine başladığını açıkladı

İran'ın Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kazım Garibabadi, nükleer teknolojinin gelişmiş bir türü olan silisit uranyum yakıtının üretimine başladıklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 01:29:00 -
İran, silisit uranyum yakıtının üretimine başladığını açıkladı

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Garibabadi gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın uranyum metali üretmeye başlamasıyla ilgili bilgi verdi.

Garibabadi, İran Atom Enerjisi Kurumunun, Tahran'daki reaktörde kullanılmak üzere silisit uranyum yakıtının üretimine başlayacağıyla ilgili planını 9 gün önce Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına bildirdiğini ve bu programın zaman kaybedilmeden hayata geçirildiğini ifade etti.

Silisit uranyum yakıtının modern bir nükleer yakıt türü olduğunu ve sayılı ülkelerin bu teknolojiye sahip bulunduğunu belirten Garibabadi, bununla ilgili Ar-Ge çalışmalarının 3 ay önce doğal uranyum ile başladığını ve gelinen aşamada yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyum ile silisit uranyum yakıtının üretimine başlandığını kaydetti.

Nükleer anlaşma İran'ın plütonyum veya uranyum metalürjisi üzerinde araştırma ve geliştirme yapmasına izin vermiyor. Uzmanlar, metal uranyumu, nükleer silah yapımında kullanıldığı için çok hassas bir konu olarak değerlendiriyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay