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Ekonomi

İran seferleri yeniden başlıyor! THY’nin eylül ayı uçuş planı açıklandı

Türkiye'nin gökyüzündeki bayraktar şirketi Türk Hava Yolları (THY), eylül ayı uçuş planını açıkladı. Bu plan çerçevesinde komşu İran'a da uçuşlar 1 Eylül itibariyle yeniden başlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 11:12:00 -
İran seferleri yeniden başlıyor! THY’nin eylül ayı uçuş planı açıklandı

Türk Hava Yolları (THY), 19 Temmuz’da tekrar askıya alınan İran uçuşlarını 1 Eylül itibariyle yeniden planlamaya dahil etti. THY’nin internet sitesinde yapılan açıklamada, “21 Mart 2020 - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz” denildi. THY’nin, 1 Eylül itibarıyla  İran’da Tahran, Tebriz, Şiraz ve Meşhed, Artvin Hopa, Kanada Vancouver, Madagaskar, Estonya’da Riga ve Tallin, Gürcistan’da Batum ve Tiflis, Vietnam’da Honai ve Ho Chi Minh City, Suudi Arabistan’da Dammam ve Riyad, Cezayir’de Konstantin ve Vahran, Afganistan’da Mezar-ı Şerif, Rusya’da Krasnador, Soçi ve Kazan, Irak’ta Süleymaniye, Hindistan’da Mumbai ve Delhi, Bahreyn, Ürdün’de Amman, Türkmenistan’da Aşkaabat, Litvanya’da Vilnius ve Moğolistan’da Ulanbatur, Yunanistan Selanik, Fas’ta Marakeş, Umman’da Maskat, Nijerya’da Abuja ve Lagos, Güney Afrika’da Cape Town, Johannesburg ve Durban, Abu Dabi’ye uçuşlarına başlamayı planladığı kaydedildi.

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