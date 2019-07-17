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İran: "Savunma sanayimiz müzakere edilemez"

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmut Vaizi, İran savunma sanayisinin kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, "Bu konuda müzakere yapılmayacağını birçok kez söylemiştik” dedi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:10
İran: "Savunma sanayimiz müzakere edilemez"

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmut Vaizi, İran savunma sanayisinin kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, "Bu konuda müzakere yapılmayacağını birçok kez söylemiştik” dedi.


İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmut Vaizi başkent Tahran’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun İran’ın füze programı için müzakereye hazır olduğu yönündeki iddialarını değerlendirdi. ABD yetkilileri tarafından yapılan birçok açıklamada çelişkilerin olduğunu söyleyen Vaizi, İran’ın savunma sanayisinin kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayarak, "Bu konuda hiçbir şekilde müzakere yapılmayacağını bir çok kez dile getirmiştik” ifadelerini kullandı.


İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif’in New York ziyaretinde bir televizyon kanalına yaptığı açıklamayı değerlendiren Vaizi, "Zarif’in konuşmasından böyle bir sonuca varmak doğru değil. Eğer ABD anlaşmaya döner ve yaptırımları kaldırırsa, kendileri için 5+1 ülkeleri ile müzakere fırsatı tekrar sağlanmış olabilir” dedi.


İran Dışişleri Bakanı Zarif New York ziyaretinde verdiği bir mülakatta füze programının müzakere konusu olup olmayacağına ilişkin değerlendirmesinde, "Eğer İran’ın füze programı müzakere konusu yapılacaksa öncelikle ne yapacağımıza bakalım. Ancak füze programını konuşmak istiyorlarsa, bölgedeki bazı ülkelere sattıkları füze ve çeşitli silahların satışlarını durdursunlar” ifadelerini kullanmıştı.


ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ise dünkü kabine toplantısında İran’ın füze programını müzakere etmeye hazır olduklarını söylemişti.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:10
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