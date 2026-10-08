İran savaşı için şok rapor: ABD'nin 81 askeri hava aracı yok oldu!

ABD Kongre Araştırma Servisi’nin hazırladığı rapor, İran savaşında ABD hava unsurlarında yaşanan kayıpların boyutunu ortaya koydu. Rapora göre helikopter, uçak ve İHA’lar dahil 81 hava aracı ya tamamen kaybedildi ya da kalıcı hasar gördü.

Raporda, ülkenin 28 Şubat'tan bu yana İran savaşında 81 hava aracını kaybettiği ya da bu araçlarda kalıcı hasar oluştuğu belirtildi.

ABD Kongre Araştırma Hizmetleri, İran savaşında oluşan hava aracı zararlarına ilişkin bir rapor hazırladı.

Hazırlanan raporda, ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlatmasından bu yana helikopterler, uçaklar ve İHA'lar dahil 81 hava aracını ya tamamen kaybettiği ya da bu araçlarda kalıcı hasar oluştuğu belirtildi.

Raporda, Kongre Bütçe Ofisinin verilerine atıfta bulunularak bu bilançonun toplam maliyetinin, Savunma Bakanlığının yenileme planlarına bağlı olarak 1,9 milyar ile 3,3 milyar dolar arasında olduğu belirtildi.