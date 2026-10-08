  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rusya şokta: 'Türkiye alımı azalttı' diyerek duyurdular ABD ordusuna savaşa hazırlık talimatı! Enkaz altında kaç kişi var? Vali Gül son durumu açıkladı Ali Karahasanoğlu’ndan Saadet Partisi’ne sert tepki: ‘Siz CHP’nin vagonu musunuz?’ İstanbul'da 6 katlı bina çöktü! BAE’den İsrail’e uçuş darbesi! Uçaklarına iniş izni verilmedi Yunanistan ve ABD anlaştı! Türkiye'nin dibinde bakın ne yapıyorlar Katar açıklarında tankere saldırı! Çok sayıda mühimmat isabet etti Ermenistan'da Türkiye heyecanı: Paşinyan Türkiye sınırını işaret ederek duyurdu! Ayranı yok içmeye... Yunanistan'dan 'Hürmüz Boğazı'na operasyon kararı!
Dünya İran savaşı için şok rapor: ABD'nin 81 askeri hava aracı yok oldu!
Dünya

İran savaşı için şok rapor: ABD'nin 81 askeri hava aracı yok oldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İran savaşı için şok rapor: ABD'nin 81 askeri hava aracı yok oldu!

ABD Kongre Araştırma Hizmetleri raporunda, ülkenin 28 Şubat'tan bu yana İran savaşında helikopterler, uçaklar ve İHA'lar dahil 81 hava aracını tamamen kaybettiği ya da bu araçlarda kalıcı hasar oluştuğu belirtildi.

ABD Kongre Araştırma Servisi’nin hazırladığı rapor, İran savaşında ABD hava unsurlarında yaşanan kayıpların boyutunu ortaya koydu. Rapora göre helikopter, uçak ve İHA’lar dahil 81 hava aracı ya tamamen kaybedildi ya da kalıcı hasar gördü.

Raporda, ülkenin 28 Şubat'tan bu yana İran savaşında 81 hava aracını kaybettiği ya da bu araçlarda kalıcı hasar oluştuğu belirtildi.

ABD Kongre Araştırma Hizmetleri, İran savaşında oluşan hava aracı zararlarına ilişkin bir rapor hazırladı.

Hazırlanan raporda, ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlatmasından bu yana helikopterler, uçaklar ve İHA'lar dahil 81 hava aracını ya tamamen kaybettiği ya da bu araçlarda kalıcı hasar oluştuğu belirtildi.

Raporda, Kongre Bütçe Ofisinin verilerine atıfta bulunularak bu bilançonun toplam maliyetinin, Savunma Bakanlığının yenileme planlarına bağlı olarak 1,9 milyar ile 3,3 milyar dolar arasında olduğu belirtildi.

Mide balonu ölümünde Adli Tıp raporu: Balon yemek borusunda şişirildi
Mide balonu ölümünde Adli Tıp raporu: Balon yemek borusunda şişirildi

Aktüel

Mide balonu ölümünde Adli Tıp raporu: Balon yemek borusunda şişirildi

Elif Mavi'nin öldüğü kazada yeni bilirkişi raporunda sürücü asli kusurlu çıktı
Elif Mavi'nin öldüğü kazada yeni bilirkişi raporunda sürücü asli kusurlu çıktı

Yerel

Elif Mavi'nin öldüğü kazada yeni bilirkişi raporunda sürücü asli kusurlu çıktı

Vatandaş anlattı, AK Parti raporladı!
Vatandaş anlattı, AK Parti raporladı!

Siyaset

Vatandaş anlattı, AK Parti raporladı!

AXA raporu: 2050'ye kadar yaklaşık 65 milyon kişi yüksek veya çok yüksek su stresi riskinde
AXA raporu: 2050'ye kadar yaklaşık 65 milyon kişi yüksek veya çok yüksek su stresi riskinde

Aktüel

AXA raporu: 2050'ye kadar yaklaşık 65 milyon kişi yüksek veya çok yüksek su stresi riskinde

Almanya'da merkezin çöküşü AK Parti MYK'sında! Zafer Sırakaya Avrupa'daki tehlikeli yükselişi raporladı
Almanya'da merkezin çöküşü AK Parti MYK'sında! Zafer Sırakaya Avrupa'daki tehlikeli yükselişi raporladı

Gündem

Almanya'da merkezin çöküşü AK Parti MYK'sında! Zafer Sırakaya Avrupa'daki tehlikeli yükselişi raporladı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Havalimanlarını hedef alan Husiler sivillere katliam yağdırdı! Körfez'de füze dehşeti tırmanıyor!
Gündem

Havalimanlarını hedef alan Husiler sivillere katliam yağdırdı! Körfez'de füze dehşeti tırmanıyor!

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın kritik sivil altyapılarına yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekle..
Fatma Betül Sayan ve eşinin ifade detayları ortaya çıktı 250 bin lot hisseyi İki parçada satmış
Gündem

Fatma Betül Sayan ve eşinin ifade detayları ortaya çıktı 250 bin lot hisseyi İki parçada satmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında ş..
Borsa çetesine SPK darbesi! Fon vurguncusu Muhammed Yarız’ın da aralarında bulunduğu 21 kişiye suç duyurusu
Gündem

Borsa çetesine SPK darbesi! Fon vurguncusu Muhammed Yarız’ın da aralarında bulunduğu 21 kişiye suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsa spekülatörlerine ve finansal vurgunculara göz açtırmıyor. Odine Şehircilik ve Teknoloji A.Ş. hisselerin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23