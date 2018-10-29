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İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Rahmani'den Türkiye açıklaması

İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Rahmani, Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkileri genişleteceklerini ve bunun için hiçbir sınırlama olmadığını ifade etti.

29 Ekim 2018 Pazartesi 21:55
İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Rahmani'den Türkiye açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95'inci kuruluş yıl dönümü kutlaması için Tahran Büyükelçiliğinde verilen resepsiyona katılan Rahmani, Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkilerle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Rahmani, İran'ın her zaman komşu ülkeler ve özellikle Türkiye ile iyi  ilişkiler içinde olmayı arzuladığını belirterek, "Türkiye ile ticaret, maden, sanayi ve diğer tüm alanlarda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Türkiye ileİran arasındaki ticari ilişkileri genişletmek için hiçbir sınırlama yok. Ticaret kapasitemiz şu an gerçekleşenden çok daha fazladır. " dedi.
 
Yaptırımlarla ilgili olarak daha zor günler geçirdiklerini ve bunları  da atlatacaklarını dile getiren Rahmani, bu süreçte komşulardan ve dost  ülkelerden alınacak desteklerin hiçbir zaman unutulmayacağını ifade etti.
 
Rahmani, bakan olarak göreve başladığı ilk günün Türkiye  Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümününe denk geldiğine dikkati çekerek, "Bu törende bulunmam Türkiye'nin özel yerinin bir göstergesidir." ifadelerini  kullandı.
 
Türkiye ile ticari ilişkileri genişleteceklerini ve iki ülke arasında  ticaret hacminin 30 milyar dolar seviyesine çıkarılması için özel bir program  olduğunu hatırlatan Rahmani, bunu gerçekleştirmek için de hiçbir sınırlamanın  olmadığını sözlerine ekledi.

 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 21:55
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