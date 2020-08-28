İran Sağlık Bakanı'ndan seyahat uyarılarına ve sağlık kurallarına uyulmamasına tepki:

ANKARA (AA) - İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin vaka ve can kayıplarındaki artışa rağmen seyahat uyarılarına ve tedbirlere riayet edilmemesine tepki gösterdi.

Bakan Nemeki, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, bazı kesimlerin Kovid-19'a karşı alınan tedbirlere riayet etmemesinden ve yetkililerin zorunlu olmadıkça yolculuk edilmemesine ilişkin uyarılarına karşın seyahatlerin sürmesinden şikayet etti.

Salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarından bazılarının virüse yakalandığını bazılarının da hayatını kaybettiğine dikkati çeken Nemeki, "Keşke salgının yeniden arttığı bu zor günlerde müsrif şekilde yapılan bu seyahatleri engelleyebilmek için rica ve yalvarmanın ötesinde bir güç, irade, araç ya da yardıma sahip olsaydım da meslektaşlarımın çektiği sıkıntı ve mazlumiyetten utanç duymasaydım." ifadelerini kullandı.

Nemeki, virüs nedeniyle yaşamını yitiren sağlık personelinin, bazı kesimlerin kayıtsızlık ve dikkatsizliğinin kurbanı olduğundan yakınırken mevcut durumun devam etmesi halinde sonbaharda salgının şiddetleneceği uyarısında bulundu.

- Halk yetkililerin seyahat uyarılarına kulak asmıyor

İranlı yetkililer, özellikle ülkenin kuzeyindeki Mazenderan ve Gilan gibi tatil beldelerinde Kovid-19'la ilgili vaka artışlarının yerli turistlerin tatil için bu eyaletlere gelmesiyle bağlantılı olduğunu ve halka zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri çağrısında bulunuyor ancak bu çağrılar büyük ölçüde karşılık bulmuyor.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise tavsiyelerin ötesinde kısıtlamaların yeniden getirilmesi gerektiğini vurgulasa da hükümet, ülkedeki ekonomik kriz ortamı nedeniyle geniş çaplı kısıtlamaları tekrar uygulamaktan kaçınıyor.

- Seyahatler, Sağlık Bakanı ile Turizm Bakanı arasında tartışmaya yol açtı

İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı Ali Asgar Munisan, geçen hafta yaptığı bir konuşmada, Kovid-19 salgını nedeniyle turizm sektörünün 12 trilyon tümen (serbest kur üzerinden yaklaşık 600 milyon dolar) zarar ettiğini ve sektörün çökmesinden endişe duyduğunu belirtmişti.

Munisan, Koronayla Ulusal Mücadele Kurulunun halka zorunlu olmadıkça seyahatten kaçınma çağrısını da "Seyahat koronavirüsün yayılmasında en az etkiye sahip." ifadesiyle eleştirince Sağlık Bakanı Nemeki'nin tepkisiyle karşılaşmıştı.

Nemeki, seyahatlerin virüsün yayılmasında etkisi olmadığını savunan Turizm Bakanı Munisan'a "Seyahat, hastalığın yayılmasında rol oynamasa Vuhan virüsünün Yeni Zelanda'da ne işi var? Virüsü İran'ın her noktasına yolculardan başka kim götürdü?" ifadeleriyle tepki göstermişti.

- Günlük can kaybı 235'e kadar yükseldi

İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta tespit edilen Kovid-19'a ilişkin vakalar mayısta 802'ye kadar inmişti. Vakaların azalmasıyla ülkede yaklaşık 1 ay sürdürülen eyaletler arası seyahat yasağı gibi sıkı tedbirler kademeli olarak kaldırılmıştı.

Tedbirlerin gevşetilmesinin ardından ve bazı eyaletlerde sosyal mesafe kurallarına riayet edilmemesi nedeniyle hazirandan itibaren vakalar ve can kayıpları yeniden artışa geçmişti.

Ülkede 25 Mayıs'ta 34'e kadar inen günlük can kaybı, 28 Temmuz'da 235 kişinin bir günde hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyesine çıkmıştı.



Bugüne gelindiğinde ülkede son 24 saatte 112 can kaybı, 2 bin 115 de vaka açıklandı. Son verilerle Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 21 bin 249'a, vaka sayısı da 369 bin 911'e çıktı.

İran Sağlık Bakanlığı, virüsle mücadele sırasında en az 164 sağlık personelinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.