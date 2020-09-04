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Aktüel İran, Rusya'nın Tahran-Washington arasında doğrudan müzakere teklifini reddetti
Aktüel

İran, Rusya'nın Tahran-Washington arasında doğrudan müzakere teklifini reddetti

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi: - "Amerikalılar, yalnızca nükleer anlaşmaya geri dönerek anlaşmanın bir tarafı olarak müzakere edebilir. Bunun dışındaki her türlü girişim sonuçsuz kalacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-09-04 12:27:25 -
İran, Rusya'nın Tahran-Washington arasında doğrudan müzakere teklifini reddetti

ANKARA (AA) - İran, Rusya'nın Tahran ile Washington arasında doğrudan müzakere teklifine olumsuz yanıt verdi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, İran ile ABD arasında doğrudan müzakere önerisini reddetti.

Rusya'nın da diğer ülkeler gibi ABD ile İran arasındaki gerginliği azaltmak için çaba gösterdiğini belirten Vaizi, "Amerikalılarla müzakere planımız yok ve bu konudaki tutumumuzu çok açık bir şekilde ilan ettik." dedi.

Vaizi, "Amerikalılar yalnızca nükleer anlaşmaya geri dönerek anlaşmanın bir tarafı olarak müzakere edebilir. Bunun dışındaki her türlü girişim sonuçsuz kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, salı günü Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü öğrencilerine hitaben yaptığı konuşmada, iki tarafın da kabul etmesi halinde İran ile ABD arasında doğrudan görüşmelere destek vermeye hazır olduklarını açıklamıştı. Lavrov, "Anlaşmazlıkları ve sorunları doğrudan dile getirmenin ve doğrudan yanıt almanın her şeyden daha iyi olduğuna inanıyoruz." demişti.


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