İran, nükleer tesisine yönelik sabotajla gelişmiş santrifüjlerin hedef alındığını açıkladı

ANKARA (AA) - İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Natanz uranyum zenginleştirme tesisinde temmuz ayında gerçekleşen sabotajla gelişmiş santrifüjlerin hedef alındığını ancak daha modern ve daha kapsamlı bir santrifüj üretim bölümü inşa etmeye başladıklarını belirtti.

İran devlet televizyonuna göre, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu toplantısı sonrasında basına açıklama yapan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi'ndeki sabotajla tesisteki gelişmiş santrifüjlerin hedef alındığını belirtti.

Sabotaj eyleminin faillerini açıklamayan Salihi, "Gerçekleştirdikleri bu alçakça sabotaj eyleminin ardından Natanz yakınlarındaki dağın kalbine her boyutta daha modern ve daha kapsamlı üretim salon inşa etme kararı alındı ve bu konudaki çalışmalar başladı." dedi.

Salihi, Natanz'daki sabotaj eyleminin açığa çıkarıldığını ancak konuyla ilgili detayların Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından açıklanması gerektiğini kaydetti.

İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi'nde 2 Temmuz'da yangın çıktığı ya da patlama olduğu bildirilmişti. Tesisin içinde yer alan çelik konstrüksiyon inşaatında meydana geldiği belirtilen olayda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklanmıştı.

Olayın İsrail'in sabotajı olduğuna yönelik haberler uluslararası basında yer bulmuştu.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, geçen ay yaptığı açıklamada, tesiste meydana gelen patlamanın nedeninin sabotaj olduğunu açıklamıştı.

Tahran yönetimi, ABD'nin 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek, yaptırımları geri getirmesinin ardından sonraki süreçlerde anlaşmadaki taahhütlerini durdurmuş ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in talimatıyla uranyum zenginleştirme kapasitesini artırmak için gelişmiş santrifüjler üretimine başlamıştı.