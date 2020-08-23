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Aktüel İran: "Natanz nükleer tesisindeki patlamanın nedeni, sabotaj"
Aktüel

İran: "Natanz nükleer tesisindeki patlamanın nedeni, sabotaj"

Yeniakit Publisher
2020-08-23 21:38:50 -
İran: "Natanz nükleer tesisindeki patlamanın nedeni, sabotaj"

İSTANBUL (AA) - İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, geçen ay, İsfahan'ın Natanz kentindeki nükleer tesiste meydana gelen patlamanın nedeninin sabotaj olduğunu söyledi.

Al-Alam Televizyonu'na konuşan Kemalvendi, "Emniyet güçlerimiz Natanz'daki patlamanın sabotaj nedeniyle meydana geldiğini düşünüyor." dedi.

Kemalvendi, patlamanın ayrıntılarının önümüzdeki günlerde emniyet güçleri tarafından açıklanacağını belirtti.

Ülkedeki nükleer faaliyetler hakkında bilgi veren Kemalvendi, "Üretilen 130 ton üzerindeki ağır suyu ihraç ediyoruz. Ayrıca 3 ton zenginleştirilmiş uranyum ürettik. Bu miktar nükleer anlaşmada belirtilenin üzerinde. 3 ton üzerindeki üretim de Avrupa dahil bazı ülkelere ihraç ediliyor." ifadelerini kullandı.

İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi'nde 2 Temmuz'da yangın çıktığı ya da patlama olduğu bildirilmişti. Tesisin içinde yer alan çelik konstrüksiyon inşaatında meydana geldiği belirtilen olayda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklanmıştı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Kemalvendi, olay nedeniyle "dikkate değer maddi hasar" oluştuğunu belirtmişti.

Olayın İsrail'in sabotajı olduğuna yönelik haberler uluslararası basında yer bulmuştu.

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