İran, Mossad ajanlarını ifşa etti

Yayınlanan haberde, bu kişilere ait olduğu ileri sürülen çalışma alanları ve ne kadar süreyle bu işleri yaptıklarına dair bilgilere yer verildi.

Söz konusu 5 İsraillinin "gece gündüz yakın gözetim altında" olduğu ifade edilen haberde, başka kişilerin de takip edildiği ve onlara ait bilgilerin de paylaşılabileceği iddia edildi.

Fars Haber Ajansı, "Gizli Yaşaması Gereken Siyonistler" başlığıyla yayınladığı haberinde, "rejimin (İsrail'in) bazı iç ve diğer güvenlik kaynaklarına" erişildiğini ve bu 5 kişinin "İslam ülkelerine karşı sabotaj ve İslami direniş aktivistlerine yönelik suikastlara" karıştığını ileri sürdü.

Bu kişilerin ayrıca "aile üyeleri, fotoğraf ve videoları, ev ve iş adresleri, trafikte izledikleri yollar, sabit ve cep telefonu numaraları, posta kutuları ve diğer bilgilerine" de erişildiği öne sürüldü.

Haberde, söz konusu 5 İsraillinin isim ve görevleri şu şekilde yer aldı:

"İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) İstihbarat Müdürlüğünün eski bir başkanı olan Amos Malka, siber güvenlik uzmanı Amir Levental, IDF'nin 8200 istihbarat biriminde eski bir kıdemli subay olan Gal Ganot, aynı zamanda eski bir 8200 memuru ve bir teknoloji yöneticisi olan Inbal Arieli ile başka bir siber uzman olan Amit Meltzer."

Haberde ayrıca Fars Haber Ajansının daha önce de İsrail'in "üst düzey bir yetkilisi" hakkında bazı bilgiler yayınladığı ve bunun üzerine bu kişinin evini, ofisini ve diğer bilgilerini değiştirdiği ileri sürüldü.

İsrail basını ise bu bilgilerin yayınlanmasının ardından "söz konusu kişilerin Tahran yönetimi tarafından hedef alınabileceği" yorumunda bulundu.