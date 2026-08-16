İran medyası Trump’ı tavuğa çevirdi! Animasyon videosuyla tiye aldılar

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye ziyaretinin ardından ortaya atılan uçak değişikliği iddiaları İran medyasında alay konusu oldu.

Trump’ın güvenlik gerekçesiyle havalimanında dikkat çekmeden başka bir uçağa geçirildiği ve bu işlem sırasında catering aracının kullanıldığı yönündeki iddialar üzerinden hazırlanan animasyon video dikkat çekti.

İran medyasının servis ettiği görüntülerde ABD Başkanı’na yönelik oldukça sert bir mizah dili kullanıldı.

MAKAM ARACININ KAPISI AÇILIYOR VE...

Animasyonda ilk olarak Trump’ın makam aracının havalimanına geldiği görülüyor.

Aracın kapısının açılmasıyla birlikte ise dikkat çekici bir sahne ekrana geliyor. Trump, animasyonda karikatürize edilmiş bir “tavuk” figürü şeklinde tasvir ediliyor.

Video, ABD Başkanı’nın havalimanındaki hareketlerinin gizlilik içerisinde gerçekleştirildiği yönündeki iddialarla alay ediyor.

CATERING ARACI İDDİASINI MİZAH KONUSU YAPTILAR

Animasyonun ana temasını Trump’ın güvenlik önlemleri kapsamında bir catering aracıyla başka bir uçağa götürüldüğü yönündeki iddia oluşturuyor.

İran medyası, Trump’ın karikatürize edilmiş görüntülerini catering aracı ve havalimanı sahneleriyle bir araya getirerek ABD Başkanı’nı hedef alan bir siyasi mizah videosu hazırladı.

TRUMP’I “TAVUK” OLARAK GÖSTERDİLER

Videodaki en çarpıcı ayrıntı ise Trump’ın “tavuk” şeklinde tasvir edilmesi oldu.

İngilizcede “chicken” kelimesinin aynı zamanda “korkak” anlamında kullanılan bir ifade olması nedeniyle animasyondaki tercihin Trump’ın güvenlik tedbirlerini küçümsemeyi amaçlayan siyasi bir gönderme olduğu değerlendiriliyor.

İran ile ABD arasındaki sert gerilim bu kez askeri ve diplomatik açıklamalar yerine bir animasyon videosuna yansıdı.

İRAN-ABD GERİLİMİNDE BU KEZ MİZAH SAVAŞI

Washington ile Tahran arasında uzun süredir devam eden karşılıklı sert açıklamalara İran medyasının Trump’ı hedef alan videosu da eklendi.

Trump’ın Türkiye ziyareti sonrasında yaşandığı öne sürülen uçak değişikliği üzerinden hazırlanan animasyon, İran medyasının ABD Başkanı’na yönelik kullandığı alaycı dilin son örneklerinden biri oldu.