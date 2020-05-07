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Spor

İran medyası duyurdu! Fenerbahçe genç oyuncuyla yollarını ayırdı

İran medyasında yer alan habere göre Fenerbahçe, İranlı genç golcüsü Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 11:44:00 -
İran medyası duyurdu! Fenerbahçe genç oyuncuyla yollarını ayırdı

İran basını, Fenerbahçe’nin İstiklal takımından kadrosuna kattığı ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı Allahyar Sayyadmanesh’in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Tasnimnews’in son dakika olarak geçtiği haberde “Türk futbol kulübü Fenerbahçe, İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh ile sözleşmesini feshetti.

19 yaşındaki oyuncu İstanbulspor'a kiralık verildi ve TFF 1. Ligi'nde 7 müsabakada oynadı, gol atma şansı yakalayamadı.

Sayyadmanesh, geçen yıl Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı ancak beklentileri karşılayamadı” ifadeleri kullanıldı.

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