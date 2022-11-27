  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran Meclisi, ŞİÖ'ye onay verdi
Dünya

İran Meclisi, ŞİÖ'ye onay verdi

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) için İran Meclisinde yapılan oylama kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 23:33:00 - 2022-11-27 23:38:31
İran Meclisi, ŞİÖ'ye onay verdi

İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) tam üyeliğine ilişkin tasarı, Mecliste kabul edildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (İSNA) göre, İran Meclisinde yapılan açık oturumda ülkenin ŞİÖ’ye katılımına ilişkin tasarının ana başlıkları ve detayları görüşülerek oylamaya sunuldu. Oylamada 237 milletvekilinin yer aldığı, İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ne katılımına ilişkin tasarının 203 kabul, 3 ret ve 4 çekimser oyla onaylandığı belirtildi.

Tasarıya göre, bölgesel kuruluşlarla ekonomik, kültürel, güvenlik ve siyasi etkileşimleri ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla İran hükümetinin Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye devlet statüsü kazanması için örgütün kurulmasından bugüne kadar kabul edilen 49 belgeyi imzalamasına onay verildi.

İran'ın ŞİÖ'ye üyelik süreci

2005 yılında ŞİÖ'ye gözlemci üye olarak katılan İran'ın tam üyelik süreci Eylül 2021'de başlatılmıştı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 14 Eylül’de Özbekistan'ın Semerkant kentinde, İran'ın ŞİÖ'ye tam üyeliğine dair taahhüt belgesini örgütün Genel Sekreteri Zhang Ming ile imzaladığını açıklamıştı.

Abdullahiyan, "Bundan sonra çeşitli ekonomik, ticari, transit, enerji gibi işbirliklerinde yeni bir aşamaya girmiş bulunuyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Türkiye'nin "diyalog ortağı" olarak yer aldığı ŞİÖ, ilk olarak "Şanghay Beşlisi" adıyla 1996'da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan temsilcilerinin Çin'in Şanghay kentinde bir araya gelerek Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşması'nı imzalamasıyla kurulmuştu.

2001'de Özbekistan'ın da katılımıyla üye sayısı 6'ya çıkan Şanghay Beşlisi'nin adı "Şanghay İşbirliği Örgütü" olarak değiştirilmişti. Pakistan ve Hindistan da daha sonra tam üye olarak örgüte kabul edilmişti.

Maç ÖZETİ | Galler-İran maç sonucu
Maç ÖZETİ | Galler-İran maç sonucu

Spor

Maç ÖZETİ | Galler-İran maç sonucu

Kanser tedavisi gören öğretmeni duygulandıran ziyaret
Kanser tedavisi gören öğretmeni duygulandıran ziyaret

Gündem

Kanser tedavisi gören öğretmeni duygulandıran ziyaret

İran, Galler'i devirdi! Kırmızı kart sonrası...
İran, Galler'i devirdi! Kırmızı kart sonrası...

Spor

İran, Galler'i devirdi! Kırmızı kart sonrası...

Böylesine ancak filmlerde rastlarsınız! Esnafın uykularını kaçıran 'maskeli beşler'
Böylesine ancak filmlerde rastlarsınız! Esnafın uykularını kaçıran 'maskeli beşler'

Yerel

Böylesine ancak filmlerde rastlarsınız! Esnafın uykularını kaçıran 'maskeli beşler'

Mahmut Faruk Akşit’ten heyecanlandıran
Mahmut Faruk Akşit’ten heyecanlandıran "TF6000" açıklaması

Teknoloji

Mahmut Faruk Akşit’ten heyecanlandıran "TF6000" açıklaması

Fuat Oktay'dan heyecanlandıran asgari ücret açıklaması
Fuat Oktay'dan heyecanlandıran asgari ücret açıklaması

Ekonomi

Fuat Oktay'dan heyecanlandıran asgari ücret açıklaması

Arap basını açıkladı: Rusya ve İran artık YPG'yi desteklemiyor!
Arap basını açıkladı: Rusya ve İran artık YPG'yi desteklemiyor!

Gündem

Arap basını açıkladı: Rusya ve İran artık YPG'yi desteklemiyor!

Almanya’dan İran hamlesi
Almanya’dan İran hamlesi

Dünya

Almanya’dan İran hamlesi

﻿Dünya'da ilk! Antalya’da heyecanlandıran tarihi keşif! ABD, İngiltere, Fransa da katıldı..
﻿Dünya'da ilk! Antalya’da heyecanlandıran tarihi keşif! ABD, İngiltere, Fransa da katıldı..

Kültür - Sanat

﻿Dünya'da ilk! Antalya’da heyecanlandıran tarihi keşif! ABD, İngiltere, Fransa da katıldı..

Uruguay'da bile kaleyi kaptıran Muslera'nın veliahtı bulundu!
Uruguay'da bile kaleyi kaptıran Muslera'nın veliahtı bulundu!

Spor

Uruguay'da bile kaleyi kaptıran Muslera'nın veliahtı bulundu!

İran ve Rusya çekilmek zorunda kalmıştı! Bölgedeki en büyük güç Türkiye
İran ve Rusya çekilmek zorunda kalmıştı! Bölgedeki en büyük güç Türkiye

Gündem

İran ve Rusya çekilmek zorunda kalmıştı! Bölgedeki en büyük güç Türkiye

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23