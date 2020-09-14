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Aktüel İran Meclis Başkanı: "Bazı Arap ülkeleri emperyalistlerin baskısı altında Siyonist rejimle ilişkileri normalleştiriyor"
Aktüel

İran Meclis Başkanı: "Bazı Arap ülkeleri emperyalistlerin baskısı altında Siyonist rejimle ilişkileri normalleştiriyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-14 16:17:27 -
İran Meclis Başkanı: "Bazı Arap ülkeleri emperyalistlerin baskısı altında Siyonist rejimle ilişkileri normalleştiriyor"

TAHRAN (AA) - İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirmesine tepki göstererek, "Bazı Arap ülkeleri emperyalistlerin baskısı altında Siyonist rejimle ilişkileri normalleştiriyor." dedi.

İran Meclis Haber Ajansı ICANA'nın haberine göre Kalibaf, Tahran'da bulunan Irak Kanun Devleti Koalisyonu lideri ve eski başbakan Nuri el-Maliki ile bir araya geldi.

Kalibaf, BAE ve Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirmesini eleştirerek, "Bazı Arap ülkeleri Siyonist rejim ile ilişkileri zorunlu olarak normalleştirmek üzere iseler bu ülkelerdeki halkların Siyonist rejime tahammül etmeye hazır olmadıkları bilinmelidir. Bazı Arap ülkeleri emperyalistlerin baskısı altında Siyonist rejimle ilişkileri normalleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Parlamentoların ülkelerin gelişmesindeki rolüne değinen Kalibaf, Irak Meclisi'nin ABD askerlerinin çıkarılmasıyla ilgili aldığı karara övgüde bulunarak bunun uygulanmasının çok önemli bir adım olacağını ifade etti.

Maliki de bazı ülkelerin İsrail ile ilişkileri normalleştirmesinin İslam dünyası için yeni sorunlara yol açtığını ifade ederek, "Dayanışma içinde ve ortak düşünce ile Kudüs'ü işgal eden rejim ile ilişkilerin normalleştirilmesi sürecine durulmalıdır. Bugünkü planlar siyasi ve ekonomik baskılarla yürütülüyor. Buna karşı tedbir alınmalıdır. Devletler teslim olsa da halklar direnecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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