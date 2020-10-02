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Aktüel İran Meclis Başkan Yardımcısı: "BM kararları Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki hakimiyetini vurguluyor"
Aktüel

İran Meclis Başkan Yardımcısı: "BM kararları Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki hakimiyetini vurguluyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-02 19:49:41 -
İran Meclis Başkan Yardımcısı: "BM kararları Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki hakimiyetini vurguluyor"

TAHRAN (AA) - İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ üzerindeki hakimiyetine vurgu yaptığını belirtti.

Abdullahiyan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalinden kaynaklı Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalara değindi.

İranlı yetkili, şu ifadeleri kullandı:

"BM kararları Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki hakimiyetini vurguluyor. Toprak bütünlüğüne saygı, savaşın acilen durması ve siyasi müzakere temel çözümdür"

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