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Rekabet Kurulundan onay çıktı! Uber, Getir'in bazı faaliyetlerini devraldı

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AA Giriş Tarihi:

Rekabet Kurulundan onay çıktı! Uber, Getir'in bazı faaliyetlerini devraldı

Ticaret Bakanlığına bağlı olan Rekabet Kurulu, Uber Technologies Inc. tarafından Getir AŞ'nin bazı hizmet kollarının devralma işlemine taahhütler çerçevesinde izin verdi.

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Foto - Rekabet Kurulundan onay çıktı! Uber, Getir'in bazı faaliyetlerini devraldı

Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, konuya ilişkin detaylar paylaşıldı.

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Foto - Rekabet Kurulundan onay çıktı! Uber, Getir'in bazı faaliyetlerini devraldı

Buna göre Kurul, Uber Technologies Inc. tarafından Getir Perakende Lojistik AŞ'ye ait çevrim içi yemek siparişi ve teslimatı hizmetleri iş kolu ile çevrim içi hızlı tüketim malları siparişi ve teslimatı hizmetleri işinin tek kontrolünün devralınmasına Uber Technologies Inc. tarafından sunulan taahhüt paketi çerçevesinde onay verdi.

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Foto - Rekabet Kurulundan onay çıktı! Uber, Getir'in bazı faaliyetlerini devraldı

Söz konusu taahhütler kapsamında, Uber Technologies Inc. tarafından Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yatırım yapılmasına yönelik sunulan taahhüdün, yüksek nitelikli istihdamı desteklemesi, yerel mühendislik kabiliyetlerini güçlendirmesi ve Türkiye'nin dijital altyapısı ve teknoloji altyapısının gelişimine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

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Foto - Rekabet Kurulundan onay çıktı! Uber, Getir'in bazı faaliyetlerini devraldı

Gerekçeli karar daha sonra Kurumun internet sitesinde yayımlanacak.

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