  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İYİ Parti'nin TV'den aday bulmasını sosyal medyasa alay konusu oldu

Masadaki kavga belediyelere taştı! 'Kiralık' meclis üyelerine istifa talimatı

Akşener, seçimde Kılıçdaroğlu ve Erdoğan olursa hangisine oy verecek? O isim, tüm Türkiye'ye böyle duyurdu

"Masa" patladı "Kasa" iftirası hortladı... Kemal'den gece yarısı narkozu

Kılıçdaroğlu'ndan flaş hamle! İmamoğlu ve Yavaş detayı dikkat çekti

ABD’nin seçim planı çöktü! Doğu Perinçek açıkladı Amerika şimdi ne yapacak?

Bakan Murat Kurum duyurdu: Resmen başladı

Bilim insanlarından İstanbul bölgesindeki depremin tarihi: yerleşim yeri sosyolojik yapısını değiştirmedi! O şok sözler

O iddia Türkiye gündemine bomba gibi düştü! Erdoğan ve Akşener’in...

Türkiye'den Suudilere teklif! 'Bu iyi bir fırsat'
Dünya İran liderine göre kızları dış güçler zehirliyor
Dünya

İran liderine göre kızları dış güçler zehirliyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, son zamanlarda yüzlerce kız öğrencinin en az dört farklı şehirde zehirlenmesinden Tahran’ın “düşmanlarını” sorumlu tuttu.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 17:03:00 -
İran liderine göre kızları dış güçler zehirliyor

Kasım ayında İran’ın Kum şehrinde başlayan ve en az dört şehirdeki okullarda görülen zehirlenme vakalarına şimdiye kadar izahat getirilemedi. Bazı kesimler, hükümetin kızların okula gitmemesi için zehirlediğini iddia etse de İran Sağlık yetkilileri okullardaki bir gazın zehirlenmeye yol açmış olabileceğini söyledi.

Devlet kanalına konuşan Reisi ise, zehirlenmeler konusunda “Bu, düşmanın veliler ve öğrenciler arasında korku ve güvensizlik aşılamaya çalışmasıyla ülkede kaosa neden olacak bir güvenlik projesidir” dedi.

Reisi bu düşmanların kim olduğunu söylemedi, ancak İran sıklıkla, ABD ve İsrail’i düşman olarak gösteriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23