İran liderine göre kızları dış güçler zehirliyor

Kasım ayında İran’ın Kum şehrinde başlayan ve en az dört şehirdeki okullarda görülen zehirlenme vakalarına şimdiye kadar izahat getirilemedi. Bazı kesimler, hükümetin kızların okula gitmemesi için zehirlediğini iddia etse de İran Sağlık yetkilileri okullardaki bir gazın zehirlenmeye yol açmış olabileceğini söyledi.

Devlet kanalına konuşan Reisi ise, zehirlenmeler konusunda “Bu, düşmanın veliler ve öğrenciler arasında korku ve güvensizlik aşılamaya çalışmasıyla ülkede kaosa neden olacak bir güvenlik projesidir” dedi.

Reisi bu düşmanların kim olduğunu söylemedi, ancak İran sıklıkla, ABD ve İsrail’i düşman olarak gösteriyor.