“İran konusunda AB’ye güvenimiz tam”

Münübe Yılmaz

ABD Hazine Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, Amerika’nın İran’a uyguladığı yaptırımlar konusunda AB’nin yaptırımlara uymaması ile ilgili bir endişesinin söz konusu olmadığına yer verildi. “ Sanırım Avrupa’daki pek çok büyük şirket İran ile olan ilişkisini kesmiş durumda. Dolayısıyla AB’ye bu konuda güvenimiz tam” açıklamasında bulunan Hazine Bakanlığı sözcüsü Sigal MandelkerAB ile olan işbirliklerinin devam edeceğini vurguladı. Mandelker “ Avrupa ile İran’a uygulayacağımız yaptırımlar konusunda beraber çalışacağımıza eminim. Zira Amerika için var olan İran tehdidi, Avrupa için de var” diyerek, ABD’nin İran’a karşı koyduğu yaptırımları arttırarak devam ettireceğini dile getirdi. Avrupa ile sürekli iletişim içerisinde bulunduklarına da temas eden Mandelker Avrupa’da ABD’nin yaptırımlarına destek vermeyen şirketlerin tespit edilmesi halinde gerekenin yapılacağını ima ederek “ Eğer yaptırımlarımızı uygulamayan olursa, tarafımızdan ciddi karşılıklar alacaklardır” sözlerini sarfetti.