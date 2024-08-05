İran kırmızı bayrağa işaret ediyor! İsrail'e nasıl saldıracaklar? Şii ve Sünni kanlarını birbirine karıştırarak...

Milliyet yazarı Didem Özel Tümer, İran'ın İsrail'e karşı tutumunu ve tepkilerini değerlendirdi. Tümer, İran'ın İsrail'in saldırılarına cevap verme hazırlıklarını detaylandırdı. BM Anlaşmasının 51. maddesine atıfta bulunarak, İran'ın meşru müdafaa hakkını kullanabileceğini belirten Tümer, Heniyye'nin şehit edilmesinin ardından İran'ın tepkisinin ne olacağını sorguladı. İşte Tümer'in yazısının ilgili bölümü:

“(…) Dünya İran’ın İsrail’e vereceği karşılığa ve zamanlamasına kilitlendi. BMGK’yı acil toplantıya çağıran ancak buradan bir sonuç beklemeyen İran, İslam İşbirliği Teşkilatı’na da benzer çağrı yaptı. İranlı yetkililer, tıpkı Şam’daki konsolosluklarına yönelik saldırıda olduğu gibi, İsrail’e diğer ülkelerden beklediği karşılığın gelmemesi halinde, “kendi ayakları üzerinde durup, başlarının çaresine bakacaklarını” söylüyorlar. Dayanak olarak da meşru müdafaya imkan tanıyan, BM Anlaşmasının 51. maddesi gösteriliyor.

Bir yetkili, “Resmi davetlimizin, cumhurbaşkanımızın yemin töreninde öldürülmesi egemenlik haklarımızın ayaklar altına alınmaya çalışılması anlamına geliyor. İran İslam Cumhuriyeti toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve onurunu korumak konusunda tereddüt etmeyecektir” dedi. Haniye’nin öldürülmesinin ardından ülkede göndere çekilen kırmızı intikam bayrağının karşılığının ne olacağı sorularına da İranlılar, “Biraz bekleyin, anlayacaksınız” cevabını veriyor. Diplomatik kaynak, “Haniye’nin kanının Şii ve Sünni kanlarını birbirine karıştırarak, Müslümanlar arasındaki birliğin sağlanmasına katkı sağlayacağını” söyledi. (…)”



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